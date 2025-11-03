Yrkeslärare El- och energiprogrammet, Vadsbogymnasiet
2025-11-03
Vadsbogymnasiet är en skola som präglas av trygghet och studiero där elever och personal trivs och kan fokusera på lärande och utbildning. Skolan har en låg omsättning på lärare. Vi har 12 program som jobbar i välfungerade arbetslag med programledare som jobbar nära rektorerna. Vadsbogymnasiet är det naturliga valet för eleverna i Mariestad med omnejd, för närvarande studerar ca 700 elever på skolan fördelade på högskoleförberedande och yrkesförberedande program.
Elevhälsan på skolan arbetar nära programmen och tillsammans med dig som lärare i arbetet med att skapa goda förutsättningar för våra elever.
Vi står nu inför en ersättningsrekrytering av yrkeslärare till El- och Energiprogrammet med inriktning automation.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på El och Energiprogrammet tillhör du ett arbetslag bestående av fyra yrkeslärare med olika bakgrunder och erfarenheter så som installation, fastighetsautomation, data och media, säkerhet samt industri. Nu söker vi dig som har kompetens inom fastighetsautomation, data-media och industri men olika kombinationer med andra kompetenser kan också vara intressanta för oss.
I din roll ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen inom olika kurser beroende på årskurs, kompetens och din erfarenhet. Utöver undervisning ansvarar du även för APL-anskaffning och uppföljning samt mentorskap för en årskurs. Som mentor har du en övergripande roll för att följa dina elevers kunskapsutveckling och studiesituation under deras tre år på programmet. Detta är en viktig del av arbetet och kräver engagemang och ansvarstagande. Som mentor behöver du också vara kommunikativ och ha en god förmåga att skapa en positiv lärandemiljö för dina elever.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är behörig yrkeslärare med lärarlegitimation och som har god erfarenhet från arbete inom elbranschen.
Du har ett genuint intresse för att dela med dig av din yrkeskunskap och bidra till andras utveckling. Erfarenhet av att handleda elever under APL, introducera nya kollegor eller leda ungdomar inom föreningsliv ses som meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av styr- och reglerteknik inom industrin och/eller arbetat med fastighetsautomation.
Som person är du trygg och stabil, och du trivs både med att samarbeta i arbetslag och att ta eget ansvar. Vi ser att dina personliga egenskaper är av stor betydelse för oss, och söker därför efter någon som har goda kommunikativa förmågor, är engagerad och har ett starkt intresse för att hjälpa elever att utvecklas och nå sina mål. Du har ett engagemang att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla programmet och dess karaktärskurser i takt med branschens utveckling. Du värdesätter också goda relationer med arbetsgivare och samarbetspartners inom elbranschen.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Rekrytering sker löpande vilket innebär att intervjuer och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag.
Välkommen till oss på Vadsbogymnasiet!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
