Yrkesarbetare till Driftområde Övertorneå
Nyab Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Övertorneå
2025-12-11
NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer, med en omfattande erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi och bidrar därigenom till den gröna omställningen. Vi är verksamma i Sverige och Finland, inom både privat och offentlig sektor.
Varför ska du arbeta på NYAB?
Hos NYAB ges alla utrymme till att vara sig själva. Att välkomna olikheter och skapa förutsättningar för utveckling, individuellt och kollektivt, bygger en kultur av prestation. Mångfalden av människor, med olika egenskaper och kompetenser, i kombination med höga ambitioner skapar en miljö där individer trivs, utvecklas och presterar.
Genom vår entreprenöriella själ har vi skapat en familjär gemenskap med stark lagkänsla där vi vågar vara modiga och framåtlutade för att hitta nya vägar och möjligheter att utvecklas. På NYAB arbetar du inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål med möjlighet till utveckling och interna karriärvägar. Vi tar tillvara på varje medarbetares kompetens och drivkraft i en miljö med individen i centrum och möjlighet till påverkan i varje enskild roll, med frihet under ansvar. Vad får du göra hos oss på NYAB?
Som yrkesarbetare hos NYAB inom Driftområde Övertorneå kommer ditt arbete huvudsakligen bestå av vanligt förekommande arbete inom vägunderhåll såsom trafikanordningar, barmarksunderhåll och vinterväghållning. Detta för att hålla vägarna säkra och i bra skick för trafikanter. I arbetet ingår beredskap med jour 1 vecka i månaden. Detta är en mycket bred och utvecklande roll där man får göra allt från att köra hjullastare till att göra inspektioner på vägarna, till byte av vägtrummor och skyffla grus.
Vi söker:
Vi söker en yrkesarbetare som vill ha en varierad arbetsroll där ingen dag är densamma. Vare sig det är att byta en vägtrumma eller laga hål i marken, eller se till att plogresurserna kan åka. Ett engagemang och driv är det viktigaste för att trivas och lyckas hos oss. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta men är också bekväm med att arbeta självständigt när det krävs. Du är trygg och lugn i att ta egna beslut och har en vana av att jobba i en trafikerad miljö. Vi ser även att du bor i närområdet för att underlätta vid beredskap. För att vara aktuell för rollen ser vi att du:
Har flerårig erfarenhet av arbete inom drift och underhåll av vägar.
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Har C-körkort
Behärskar finska i tal och skrift
Erfarenhet av anläggningsarbete
Erfarenhet av rep och underhållsarbete av maskiner
Förarbevis för hjullastare
Körkort motorsåg/röjsåg
Arbete på väg (APV 1.1-1.3 2.1, 2.2)
TRV krav utbildningar (VVIS, ATK, VVH)
Heta arbeten
Vill du vara med och möjliggöra samhällets utveckling för kommande generationer?
Ansök till oss med ditt CV eller LinkedIn redan nu!
Rekrytering sker löpande, vi återkommer när vi sett över din ansökan.
Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef: William Kohkoinen, platschef på mejl: william.kohkoinen@nyabgroup.com
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Nyab Sverige AB
(org.nr 556394-6267), http://www.nyabgroup.com Arbetsplats
Nyab Kontakt
Isabella Overödder isabella.overodder@nyabgroup.com 0709463408 Jobbnummer
9640268