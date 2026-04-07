Yrkesarbetare
Sibe Construction AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-04-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige
Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vår ambition är tydlig - att vara kundens självklara förstahandsval inom drift- och vägunderhåll samt mindre mark- och anläggningsarbeten. Terranor är etablerade i hela Sverige med en omsättning på över 2 miljarder kronor.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till vår framgång. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa. Som en del av Terranor får du en stor möjlighet att påverka både din och bolagets framtida utveckling.
Rollen hos oss
Som Drift-och underhållsarbetare kommer du att arbeta i ett baskontakt där Trafikverket är beställare. Arbetsuppgifterna består av inspektion av vägar, ta hand om akuta händelser, jobba med löpande underhåll så vägen uppfyller funktionskraven. Du kommer ha en viktig roll för att skapa trafiksäkra vägar.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med:
Erfarenhet av drift- och underhåll, grönyteskötsel, anläggning eller annan relevant erfarenhet från entreprenadbranschen.
Du har med fördel en praktiskt inriktad utbildningsbakgrund och tycker om att arbeta i team.
Du har god lokalkännedom i Göteborgsområdet.
C-körkort och Arbete på väg 2.1 är ett krav.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande är certifieringar gällande Arbete på väg 2.2. Utbildning i heta Arbeten samt körkort för motorsåg.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Verksamheten är i viss mån händelsestyrd vilket kräver viss flexibilitet i vårt arbetssätt men med god planering, ordning och reda kommer vi långt. Du är kommunikativ och tar ansvar för att tillsammans med dina arbetskamrater skapa en god gemenskap och ett bra resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Terranor följer kollektivavtalen Seko väg- och ban samt tjänstemannaavtalet Byggföretagen. Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med en stark framåtanda där nytänkande och vilja att utvecklas är en självklarhet. Vår kultur präglas av gemenskap och teamkänsla där vi tillsammans skapar resultat. Vår ambition är att du ska komma till en arbetsplats där du känner glädje, utvecklas och trivs.
Ytterligare information
Anställningen är en tillsvidareanställning provanställning. tillämpas. Placering är i Göteborg.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Ring Jimmy Eriksson på Sibe Construction på 0706-691988 så berättar han mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://terranor.se/
425 42 HISINGS KÄRRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Terranor AB Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9838529