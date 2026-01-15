Workplace Specialist till internationell kund
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid Arbetstider: 08.00-17.00. Tjänsten kräver en flexibilitet efter ordinarie arbetstid vid förekommande event.
Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Februari Uppdragslängd: 3 månader med god till förlängning Anställningsform: Särskild visstidsanställning. Du blir konsult via Inte Bara Post Bemanning men jobbar ute hos kund. Du utgår från kontoret, ej hybrid tjänst.
Annonsen är anonym på önskemål från vår kund. Vi delger självklart vilket företag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Du kommer arbeta ute hos vår kund som är verksam inom streamingtjänster.
Vår kund erbjuder en dynamisk och snabb arbetsmiljö och söker nu en hands-on och kundfokuserad person. Rollen som Workplace Specialist är baserad i Stockholm och ansvarar för att skapa en förstklassig upplevelse för alla medarbetare och besökare, samt för att stödja den dagliga driften och underhållet av kundens kontor i Norden (Stockholm och Köpenhamn).
Rollen rapporterar direkt till Workplace Manager.
DIN ROLL
Som Workplace Specialist har du en central roll i att säkerställa en välfungerande, trygg och inspirerande arbetsplats. Du ansvarar för den dagliga driften av kontoret och skapar en förstklassig upplevelse för både medarbetare och besökare. Rollen är varierad och operativ, med stort fokus på service, samarbete och kvalitet.
Du arbetar nära både interna team och externa leverantörer för att säkerställa att lokaler, service och utrustning håller hög standard och stödjer verksamhetens behov. Du är proaktiv, lösningsorienterad och trivs i en miljö där tempot är högt och ingen dag är den andra lik.
Dina ansvarsområden
Säkerställa den dagliga driften av kontoret och hög kvalitet i arbetsmiljön
Vara första kontaktpunkt för operativa frågor
Samordna och följa upp leverantörer för drift, underhåll och förebyggande service
Samarbeta med fastighetsförvaltning kring drift och underhåll
Hantera ärenden via helpdesk och Slack
Stötta onboarding av nya medarbetare
Assistera vid kontorsprojekt, flyttar och förändringar
Delta i planering och genomförande av kontorsevent
Viss flexibilitet och beredskap vid behov samt praktiskt arbete vid behov
VEM ÄR DU?
Du är proaktiv och kreativ och uppmuntras av att bidra med nya idéer för att förbättra den övergripande arbetsplatsupplevelsen, samtidigt som du säkerställer att resurser används på bästa möjliga sätt. Du är en tillgänglig och samarbetsinriktad lagspelare som har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer med både interna och externa parter. Du är självgående, proaktiv och prestigelös, med ett hands-on-förhållningssätt och räds inte att ta dig an utmaningar.
Du har dokumenterad problemlösningsförmåga och trivs med att snabbt kunna anpassa dig till arbetsplatsens aktuella behov, där snabba beslut ofta behöver fattas på plats. Vidare är du noggrann, och strukturerad. Du är van vid att hantera flera uppgifter parallellt i en snabb och kreativ miljö.
2-3 års praktisk erfarenhet som Office Manager eller liknande, kombinerat med flera års relevant tidigare erfarenhet av serviceinriktade roller såsom reception, event etc.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Google docs och Gmail.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i en internationell arbetsmiljö.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
