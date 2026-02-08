White Hacker Med Finess
Sjöberg, Dennis / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Stockholm
, Gävle
, Karlstad
, Göteborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Frågor om yrket och uppdraget tar vi på sms eller samtal. Vi skojar inte byt värde mot värde tills man äger världen Dennis K. Futtiga 24 000 Bitcoin kvar sedan pizza och kebab festen 2009. Från start 122 000 Bitcoin. Som köptes på www.bitcoin.org
och överfördes med QR kod till mobil Bitcoin plånbok. Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
Vi är grundaren och ägaraen bakom Bitcoin. Ingen har sett ägaren Satoshi Nakamoto bortsett från barndomsvännen Martin Bäcklin som är Bitcoin Blockchain programmeraren och systemutvecklaren för Bitcoin i tidigt 2 000 tal. Decentraliserat Betyder Dennis Sjöberg och ingen auktoritet finns när man byter värde mtot värde rills man äger världen. Verklig utbildning. Direkt efter digital identifiering mot BTCX.COM av Dennis Sjöberg byte www.bitcoin.org
från decentraliserat till innovation.
Legalt
Genom att polismyndigheten inte utreder Bitcoin genom den första bitcoin plånboken om anmälan 5000 - K782518-25. Stannar all juridik med Martrin Bäcklin och Dennis Sjöberg barndomsvännerna som skapade Bitcoin. Så du hackar helt öpppet under namnet Dennis K. Under detta upppdrag.
Vad vi söker
En trogen anställd White hacker som är vår nickedocka och utför de arbetsmoment som Dennis Sjöberg beordrar.
Handgripligt övertagande av Bitcoin
Servern för Bitcoin står i Rumänien genom Bitcoin kontoret. Genom kvitto 1, 3, 11 trumfar detta alla bortförklaringar om vem den riktiga Satoshi Nakamoto är och vi kommer att ta tillbaka Bitcoin och säkerställa att Bitcoin värdet återställs till mer än 100 000 Euro per 1 Bitcoin. Samt att Satoshi Nakamoto plånboken återlämnas till rätt ägare. Det vill säga Kvitcco 1, 3 ,11 med QR kod och kreditkort kvitton för att öka spårbarheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Dennissjoberg86@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
, https://youtu.be/MoD-J73EULQ?si=GKrog3K6UYI4goTL
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Bitcoin + Carbanak Dennis K Kontakt
Dennis Kristoffer Sjöberg Dennissjoberg86@hotmail.com 0725608405 Jobbnummer
9729611