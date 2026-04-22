Westra Sveriges BDF söker Projektansvarig
Projektansvarig Trygg Basket
Westra Sveriges Basketdistriktsförbund, WDBF
Svensk Basket har arbetat fram en strategi med målområdena "att vara, växa och vinna" tillsammans.
Vi söker nu en Projektansvarig för vårt Arvsfondsprojekt Trygg Basket, på 50%
WBDF är ett av Sveriges största och växande basketdistrikt och omfattar Västra Götalands län samt Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner i Hallands län. Vi leds av en av de ingående föreningarna vald styrelse och har vårt kansli i Västra Frölunda med tre heltidsanställda medarbetare. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är tävling, utbildning, utveckling och föreningsstöd och vi har inom vårt distrikt idag 65 aktiva basketföreningar och drygt 8000 aktiva basketspelare.
Om projektet
Westra Sveriges BDF har tillsammans med Skånes BDF, Småland-Blekinges BDF och Stockholms BDF erhållit medel från Arvsfonden för att under tre års tid arbeta med Trygg Basket.
Begreppet Trygg Basket är basketens svar på Riksidrottsförbundets Trygg Idrott.
Här inkluderas många delar som tillsammans bygger upp en trygg, kreativ och trivsam miljö för alla om är engagerade inom en idrott, i detta fall basket.
Projektet innebär att fyra distriktsförbund i samverkan arbetar fram en praktisk tillämpning (modell) för basketen.
Projektorganisationen styrs av en ledningsgrupp bestående av distriktens kanslichefer, med medverkan och insyn från distriktsstyrelser och Svenska Basketbollförbundet.
Det operativa arbetet planeras, genomförs och utvärderas löpande av en operativ grupp bestående av en projektledare/projektansvarig (som utses av Skånes BDF, omfattning 80%) och en projektansvarig från respektive distrikt (Småland-Blekinge 25%, Stockholm 100% och Westra 50%).
Omfattning för respektive distrikt är satt efter distriktets verksamhetsomfattning.
Projektets mål
Det övergripande målet är en fungerande, likvärdig och nationellt förankrad Trygg Basket-modell som ökar trygghet, kvalitet och får fler spelare, ledare, domare och föreningsaktiva att stanna längre inom basketen.
Effektmål för Westra Sveriges BDF
Kompetens, minst 350 unga ledare genomför Trygg Baskets utbildningspaket under 3 år
Kvarstannande, minst 1500 nya medlemmar efter 3 år
Likvärdighet, minst 25 föreningar innehar Trygg Basket-certifiering efter 3 år
Delaktighet: minst 140 Trygg Basket-ambassadörer och Trygg Basket-ansvariga rekryteras, utbildas och är aktiva i distriktets föreningar
Läs mera om Trygg Basket här Trygg Basket - Svenska basketbollförbundet Dina arbetsuppgifter
• Inspirera och stödja föreningarna i deras arbete med Trygg Basket.
• Utveckla, planera, organisera och genomföra projektaktiviteter hos förening, föreningsnätverk och föreningskonferenser, såsom workshops, utbildningar, möten och event kopplade till Trygg Basket.
• Ansvara för framtagning av ett utbildningspaket samt en tillhörande digital plattform (med hjälp av befintliga plattformar och samarbetsdistrikt).
• Utveckla tydliga rollbeskrivningar och introduktionsmaterial för Trygg Basket-ansvariga och Trygg Basket-ambassadörer.
• Tillsammans med föreningen rekrytera och utbilda Trygg Basket-ansvariga och Trygg Basket-ambassadörer.
• Bygga en hållbar struktur för samverkan mellan föreningar och distriktet, med återkommande föreningsträffar för uppföljning, kompetensutveckling och stöd till unga ledare.
Vi söker nu Dig som vill vara Westra Baskets Projektansvarig under tre år.
Du kommer att ha Westra Baskets kansli på Gothia Arena som din arbetsplats, när du inte är ute och arbetar i distriktets föreningar eller samverkar med kollegorna i den operativa gruppen.
Arbetet hos föreningarna kommer till stor del att vara förlagt till kvällar och helger.
En tänkbar arbetsvecka kan komma att innehålla 8-12 timmars kanslibaserat arbete och 2-3 föreningsträffar, där fokus ligger på arbetet med och för föreningarna.
Du kommer...
• få möjligheten att driva ett nationellt utvecklingsprojekt.
• bygga ett starkt nätverk inom svensk basket och västsvensk idrottsrörelse.
• utvecklas inom projektledning.
• få inblick i och möjlighet till samhällspåverkan.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och driftig föreningsmänniska, med kunskap och erfarenhet av föreningsutvecklande arbete inom idrottsrörelsen.
Du är strukturerad, flexibel, självständig och ansvarstagande, tjänsten ställer krav på tillgänglighet (fysiska och digitala möten, event) på kvällar och helger.
Du har också en stor förståelse för de utmaningar som finns inom ett distrikt med både små och stora föreningar.
God förståelse om nutidens digitala verktyg är ett krav.
Vi ser positivt på om du kan kombinera halvtiden hos oss med liknande uppdrag i andra organisationer.
Vi förutsätter att du som söker tjänsten delar våra värderingar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan görs genom att mejla ett personligt brev samt cv till kanslichef Michael Malm på westrabasket@westrabasket.se
senast den 15 juni.
Vi kommer att hantera ansökningar löpande.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Anställningsform: Projektanställning till och med 30 april 2029.
Anställningens omfattning: 50%
Antal lediga befattningar: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 1 september 2026.
Placeringsort: Västra Frölunda, Göteborg
Sista dag att ansöka är 2026-06-15. Urval sker löpande.
Kontakter: Michael Malm, Kanslichef, 070-440 27 13
Robert Werling, Personalansvarig, 072-336 01 36
