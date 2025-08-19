Webbredaktör
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Energiomställningen är ingen solouppgift. För att möta behoven i en spännande tid behöver vi förstärka teamet på kommunikationsavdelningen med en webbredaktör, ett vikariat under ett år. Med en genomtänkt och stark kommunikation både internt och externt bidrar vi till att synliggöra vårt viktiga arbete.
Är det dig vi söker?
På Ringhals arbetar drygt 1000 medarbetare och ytterligare 600 entreprenörer. Här har vi både reaktorer i drift och reaktorer under avveckling, dessutom undersöks just nu förutsättningar för ny kärnkraft i vårt närområde.
Vi arbetar tillsammans för en framtid i fossilfrihet - där det är möjligt för alla att transportera, producera och leva fossilfritt. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Kommunikationsavdelningen på Ringhals söker nu en nyfiken och drivande webbredaktör för ett vikariat under ett år.
Om jobbet
Välinformerade medarbetare och omvärldens förtroende är en förutsättning för att driva kärnkraftverk. Allt vi gör på kommunikationsavdelningen bidrar på något sätt till att behålla och stärka vårt förtroende, internt och externt. Vi har en viktig uppgift. Som webbredaktör på kommunikationsavdelningen arbetar du både självständigt och i team med kreativa och engagerade kollegor med att skapa innehåll som engagerar.
I din roll
I rollen som webbredaktör är du en viktig lagspelare i redaktionen. Tillsammans med övriga teamet värderar, planerar och genomför du varierande kommunikationsuppdrag för publicering i våra olika kanaler, intern och externt. Du samverkar med övriga på kommunikationsavdelningen för att utveckla effektiva arbetssätt inom området. Stor interaktion sker även med övriga organisationen, så som avdelningschefer, projektledare och medarbetare från andra avdelningar. Samverkan sker även med kollegor på Forsmarks kärnkraftverk.
Övergripande arbetsuppgifter:
Arbeta med innehållsproduktion till våra kanaler, så som skriv, foto- och filmuppdrag.
Planera, koordinera och anpassa innehåll tillsammans med redaktionen i samtliga kanaler samt grafisk formgivning och layout.
Arbeta för ökad attraktivitet och stärkt arbetsplatsvarumärke, internt och externt.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom journalistik alternativt högskole-/universitetsexamen inom media och kommunikation
Praktisk erfarenhet som redaktör/skribent, gärna från lokaltidning eller annan verksamhet med fokus på intervjuer och nyhetsproduktion
Erfarenhet av textproduktion och grundläggande grafisk formgivning
Genuint teknikintresse och nyfikenhet på anläggningsfrågor
Meriterande är
Fördjupad kunskap inom intervjuteknik och nyhetsvärdering
Bakgrund från kommunikationsbranschen inom teknisk eller industriell miljö
Du är en trygg och kreativ webbredaktör i början av din karriär eller med ett par års erfarenhet som naturligt tar det journalistiska perspektivet i ditt arbete. Du inspireras av att skapa varierat och målgruppsanpassat innehåll som bygger värde och förtroende internt såväl som externt. Som person är du självständig, tar egna initiativ och har tillit till din förmåga att fatta beslut. Du trivs med att ta ansvar för att vidareutveckla vår kommunikation.
Du har öga för detaljer och tar ansvar för att allt material håller en hög standard, enligt Vattenfalls grafiska profil. Att du har ett teknikintresse och lätt för att sätta dig in i komplexa frågor, kommer bidra till att du både trivs och lyckas i den här rollen.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Anna Wallrud, anna.wallrud@vattenfall.com
tfn 070 248 20 59.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Sofia Berggren, sofia.berggren@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 14 september. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ber vänligen att du avstår från att skicka personliga brev i din ansökan, då vi inte lägger vikt vid dem. Fokusera istället på att beskriva din erfarenhet och kompetens i ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
