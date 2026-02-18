VVS-tekniker sökes till Stockholm
Har du teknisk kompetens inom VVS och trivs med att arbeta självständigt och problemlösande? Då kan den här möjligheten vara för dig. Nu söker vi vår nästa VVS- tekniker till Stockholm!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som VVS-tekniker hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete med mycket eget ansvar. Du kommer att arbeta både praktiskt och problemlösande i hela Stockholmsområdet, med uppgifter som:
• Underhåll, reparationer och installationsarbete
• Hjälpa hyresgäster med beställningar och felsökning
• Förebyggande tillsyn och skötsel för att säkerställa en trygg och hållbar drift
Vi arbetar nära våra kunder och strävar efter att hela tiden utveckla fastigheternas underhåll. Hos oss får du möjlighet att växa i din roll - vi satsar löpande på kompetensutveckling och utbildningar för vår personal.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och trivs med att möta människor i din vardag. Du trivs med att ta eget ansvar, arbeta i ett högt tempo, är noggrann och ser gärna till helheten när du arbetar. Samarbete med kollegor inom olika kompetensområden är en naturlig del av rollen. Du är öppen, kommunikativ och delar gärna med dig av din kunskap.
För att lyckas i rollen behöver du
• Yrkeshögskola om minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng alternativt motsvarande 400 YH-poäng med inritning teknik eller fastighetsdrift.
• 3 års arbetslivserfarenhet inom området VVS.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Mycket god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt.
• Körkort B
Meriterande
• Heta arbeten
• Fallskyddsutbildning
• El-kunskap
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess kan bakgrundskontroll komma att genomföras på slutkandidater. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Andreas Holmdahl på andreas.holmdahl1@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
