VVS-projektör till Pelator
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / VVS-jobb / Piteå
2025-11-03
Vill du utvecklas inom VVS-projektering i en roll där du får ta ansvar och arbeta nära kund? Pelator söker en ny kollega till sitt engagerade team.
Pelator har över 25 års erfarenhet inom installationsbranschen och en stark kompetens inom ventilation, värme, kyla och sanitet. Vi arbetar nära våra kunder genom hela byggprocessen - från tidiga skeden och projektering till färdigställande och uppföljning. Med fokus på kvalitet och funktion tar vi fram tekniska CAD-ritningar för rör- och ventilationsinstallationer. Våra uppdragsgivare är främst bostadsutvecklare samt entreprenörer inom VVS och ventilation. Hos Pelator får du en central roll i ett engagerat och kunnigt team där ditt arbete verkligen syns och uppskattas.
Som VVS-projektör hos Pelator arbetar du med att ta fram tekniska lösningar för värme, ventilation, sanitet och kyla i olika typer av byggprojekt. Du är delaktig genom hela processen. Arbetet innebär bland annat att du utför transmissionsberäkningar och dimensionerar rör- och luftbehandlingssystem utifrån både tekniska krav och kundens behov.
Du tar fram ritningar och modeller i CAD, upprättar tekniska handlingar och har en tät dialog med entreprenörer, konstruktörer och andra aktörer i projekten. Med din tekniska förståelse och noggrannhet bidrar du till att skapa energieffektiva och hållbara lösningar som fungerar i praktiken.
Hos Pelator får du en varierad roll med stort ansvar. Du får arbeta nära både kunder och kollegor och får vara en nyckelperson i att driva projekten framåt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och gärna en eftergymnasial utbildning inom VVS-teknik, maskinteknik, konstruktion eller liknande område. Har du yrkeserfarenhet från VVS-branschen är det en stor fördel. Även om du inte har den bakgrunden ser vi positivt på din vilja att lära dig - för rätt person erbjuder vi intern upplärning.
Kunskaper i MagiCAD, AutoCAD eller liknande är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta och samordna arbetet med andra.
Eftersom vi har många återkommande kunder är det viktigt att du kan anpassa nivå och omfattning på projekteringen efter deras behov. God förståelse för ritningar och ett lösningsorienterat arbetssätt är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Publiceringsdatum2025-11-03
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, men du blir anställd direkt av vår kund. Provanställning kan komma att tillämpas. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Emilia Bergstedt. Du når Emilia via mail på emilia.bergstedt@studentconsulting.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Furunäsvägen 105 (visa karta
)
941 52 PITEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9585741