VVS-projektör
2025-08-27
Därför är du viktig
Hos VVS-Teknik i Jönköping AB blir du en nyckelperson i projekten som formar framtidens byggnader. Som VVS-projektör är du med från idé till färdig lösning - och skapar smarta, hållbara och energieffektiva system som gör skillnad för både kunder och miljö. Här får du kombinera din tekniska kompetens med nära kundkontakt och möjlighet att påverka i varje steg.
Det här är VVS-Teknik
Vi är ett väletablerat företag med stark lokal förankring och bred kompetens inom VVS-projektering. Våra uppdrag spänner över allt från bostäder till kommersiella fastigheter, och vi är stolta över att leverera funktionella och hållbara lösningar med kvalitet i varje detalj.
Här arbetar vi nära våra kunder och värdesätter långsiktiga relationer. Vår platta organisation och korta beslutsvägar gör att du snabbt ser resultat av ditt arbete - och får möjlighet att påverka både din roll och våra projekt.
Fokus i din roll
Som VVS-projektör hos VVS-Teknik blir du en del av projekten från start till mål. Du arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och tar fram lösningar som är både smarta och hållbara. I ditt dagliga arbete projekterar du värme-, ventilations- och sanitetssystem, ritar i MagiCAD och säkerställer att alla tekniska underlag är tydliga och korrekta.
Du driver projekten framåt i samarbete med kollegor och externa partners och följer processen hela vägen - från första skiss till färdig installation. Här får du en varierad vardag där dina idéer och din fingertoppskänsla för detaljer blir en viktig del av att skapa resultat som håller över tid.
Om vi får önska
Vi ser gärna att du har:
En ingenjörsutbildning inom VVS, energi eller liknande.
Några års erfarenhet av VVS-projektering.
Vana att arbeta i MagiCAD.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av IDA ICE eller VIP-Energy är meriterande.
Är det rätt plats för dig?
Vi söker dig som är strukturerad och målmedveten, med förmåga att driva ditt arbete självständigt men också att samarbeta och kommunicera med både kunder och kollegor. Du är trygg i dialogen med kunder, tar ansvar för dina projekt och ser möjligheterna i att arbeta i en mindre, dynamisk organisation där du kan göra verklig skillnad.
Bra att veta
Tillsvidareanställning, heltid.
Placering i Jönköping.
Visa ditt intresse senast den 21 september, dock kan urval komma att ske löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Jesper Johnsson, 0766-66 85 54.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
