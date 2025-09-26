VVS-montör till ROT projekt
2025-09-26
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Vi söker en självgående VVS-montör för ROT arbeten med ett öga för service.
Detta innebär att man är lyhörd och social för att kunna möta kunden.
Dina arbetsuppgifter är varierande och består främst av montering, installationsarbete, felsökning samt reparation inom VVS.
Vidare att man är lösnings- och kvalitetsorienterad samt noggrann för att kunna överträffa kundens önskemål.
Slutligen att man är framåtsträvande, ansvarstagande med en positiv hållning för att kunna leverera bra resultat tillsammans med sina kollegor.
På din meritlista står utbildning i Säker-vatten och Heta Arbeten.
Självgående betyder för oss att du har lätt att planera och organisera ditt arbete.
Eftersom språket är en viktig del i kommunikationen med både kollegor och ledningsgrupp, därav behöver du kunna tala antingen svenska eller engelska.
Du har körkort B men behöver inte ha egen bil.
Lön och förmåner
Fast lön
5 veckor semester
ATK, allmän tidskortning och helglön
Servicebil
Friskvårdsbidrag
Vi avser att tillsätta tjänsten omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qi Construction AB
(org.nr 556521-7352)
Enebybergsvägen 16 (visa karta
)
182 36 DANDERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qicon Services AB Kontakt
Administratör
Fredrik Fhanér jobb@qicon.se 0707549727 Jobbnummer
9528415