VVS-montör med VVS-certifikat
Bob Våtrumsrenovering AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bob Våtrumsrenovering AB i Stockholm
Är du en engagerad och självgående rörmokare som söker nästa utmaning? Vill du arbeta i ett team där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Vi söker en erfaren VVS-montör för renovering av våtutrymmen hos privatkunder. Arbetet består främst av rördragning och installation i badrum och tvättstugor i samband med totalrenoveringar. Du arbetar i nära samarbete med snickare, plattsättare och elektriker för att leverera helhetslösningar med hög kvalitet.
Vi söker dig som:
* Har flera års erfarenhet som rörmokare/VVS-montör
* Har vana av arbete i badrum och våtutrymmen
* Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
* Har B-körkort
* Talar och skriver svenska obehindrat
* Har relevant utbildning och certifikat (t.ex. Säker Vatten)
Vi erbjuder:
* Trygg anställning i ett stabilt företag
* Ett trevligt gäng med stark teamkänsla
* Arbete med privatkunder där kvalitet och service är i centrum
* Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
* Möjlighet att påverka och utvecklas i din rollSå ansöker du
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bob Våtrumsrenovering AB
(org.nr 556963-1905), http://www.bobpartner.se
104 25 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9664085