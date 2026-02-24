VVS-montör? Här väntar ditt nästa uppdrag!
Uniflex AB / VVS-jobb / Karlstad Visa alla vvs-jobb i Karlstad
2026-02-24
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Karlstad
, Kil
, Säffle
, Degerfors
, Sunne
eller i hela Sverige
Nu söker Uniflex duktiga och engagerade VVS-montörer till Moelven Byggmodul i Värmlands Bro. Här får du chansen att arbeta praktiskt, ta ansvar och utvecklas i din yrkesroll.
Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Här utförs all produktion utifrån de olika enheternas specialkompetens. Affärsidén är att vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Vi letar efter dig som är utbildad inom VVS och trivs med att arbeta praktiskt, lösningsorienterat och strukturerat. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat nyinstallationer och vanligt förekommande arbetsuppgifter som montering av rörledningar, varmvattenberedare, värmeväxlare och rörbockning. Du kommer även att montera utrustning för badrum och kök.
Start: Omgående (Enligt överenskommelse)
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: Måndag - Torsdag 06.30 - 16.00 Fredag 06.30-13.00
Lön: Enligt kollektivavtal
Vem är du?
Vi letar efter dig som är utbildad inom VVS och trivs med att arbeta praktiskt, lösningsorienterat och strukturerat. Det är meriterande om du har arbetserfarenhet som VVS-montör alternativt genomfört praktik en längre period. Du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift.
Som person ser vi att du är:
Praktiskt lagd och lösningsorienterad - du gillar att ta itu med problem och ser möjligheter där andra ser hinder
Noggrann och kvalitetsmedveten - du strävar alltid efter att göra ett snyggt och hållbart jobb
Självständig - du kan ta ansvar för dina uppgifter och planera ditt arbete effektivt
Serviceinriktad och professionell - du representerar både Uniflex och kunden ute på plats
Flexibel och samarbetsvillig - du trivs i olika miljöer och är en lagspelare
Ta chansen att utvecklas i yrkesrollen, bygga på din erfarenhet och bredda din kompetens.
Om verksamheten
Skicka in din ansökan på www.uniflex.se
. Urval sker löpande!
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se Jobbnummer
9761024