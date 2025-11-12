Vvs-Konstruktör Till Ventek
2025-11-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Visa alla jobb hos VVS- och Energiteknik i Norr AB i Piteå
Vill du vara med och forma framtidens hållbara byggnader tillsammans med ett kunnigt och engagerat team? Då kan VENTEK vara rätt arbetsgivare för dig.
VENTEK är ett privatägt VVS-konsultföretag med hjärtat i Piteå och lång erfarenhet inom VVS-teknik. Vi är ett litet, sammansvetsat team som jobbar med stora frågor - hur man skapar energieffektiva, tekniskt smarta och långsiktigt hållbara lösningar för byggnader där människor lever, arbetar och mår bra.
Våra uppdrag sträcker sig över många typer av byggnader - från skolor, kontor och vårdanläggningar till simhallar, hotell och industribyggnader.
Om rollen
Som VVS-Ingenjör / konstruktör hos oss får du en bred och varierad roll där du arbetar i hela projektkedjan - från tidiga förstudier till färdig projektering. Du är med och skapar lösningar som gör verklig skillnad för både kunder och samhälle.
Tjänsten passar dig som har ett starkt intresse för VVS-teknik och som motiveras av nya uppgifter och tekniska utmaningar. Du får möjlighet att påverka din egen vardag, forma din roll och utvecklas i takt med att företaget växer. Vi tror att din vilja och ditt driv är det som sätter ramarna - vi ser till att du har rätt förutsättningar.
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning på ingenjörs- eller YH-nivå inom VVS-teknik, eller annan relevant utbildning/erfarenhet
Har intresse för, och gärna erfarenhet av, projektering inom VVS
Har erfarenhet av Magicad för AutoCAD och/eller Revit (meriterande)
Är flexibel, kreativ och lösningsorienterad
Är ansvarstagande och vill utvecklas i din yrkesroll
Har B-körkort
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge.
Kontakta Tobias Lundquist på tobias@ventekab.se
eller ring 070-649 78 72 vid frågor eller intresse.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
