VVS montör
Zinkgruvan Mining AB / VVS-jobb / Askersund
2026-04-23
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zinkgruvan Mining AB i Askersund
, Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Som VVSmontör hos oss blir du en viktig del av teamet som ansvarar för både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av fastigheterna.
Arbetet är varierat och du får använda hela din tekniska bredd, från felsökning och kontroller till underhåll, reparationer, installationer och deltagande i olika projekt.
Du får ett arbete med stort ansvar, nära samarbeten och med goda möjligheter till att utvecklas. Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Felsöka och åtgärda driftstörningar
Utföra rondering, tillsyn och löpande skötsel
Arbeta med felavhjälpande och planerat underhåll (t.ex. byten av ventiler, pumpar och andra komponenter)
Genomföra akuta reparationer, t.ex. avloppsrensning
Installera ny utrustning hos kund
Säkerställa att VSsystem fungerar som de ska - både självständigt och i team
Bidra med driftkunskap och stötta i uppdragsbaserade arbeten
Arbetet sker både ovan och under jord.
Vem är du?
Du är en skicklig VVSmontör som gillar att lösa problem och som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du arbetar tryggt, självständigt och serviceinriktat, och du har lätt för att skapa goda relationer.
Vi ser att du har:
Utbildning som VVSmontör och giltigt utbildningsbevis
Några års erfarenhet inom yrket, gärna i industrimiljö
Förmåga att tolka ritningar och arbeta med modern teknik
B körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbets inom industri eller gruva.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 15 maj
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zinkgruvan Mining AB
(org.nr 556523-9414)
Centrumvägen 1 (visa karta
)
696 76 ZINKGRUVAN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9870827