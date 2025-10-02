VR Sverige AB söker Lead Solution Architect
VR Sverige AB / Datajobb / Nacka Visa alla datajobb i Nacka
2025-10-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Nacka
, Örebro
, Fagersta
, Borlänge
, Mjölby
eller i hela Sverige
Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig affärs- och lösningsarkitekt till vårt dynamiska team. I den här rollen kommer du att ansvara för att undersöka lösningsbehov, kartlägga beroenden och förstå affärsdrivande faktorer för att effektivt möta våra kunders krav. Du kommer att samarbeta med nyckelintressenter och bidra till att definiera optimala lösningar för vår verksamhet och vårt utvecklingsteam. Ditt arbete kommer att innebära ett nära samarbeten med våra kunder, verksamhet och leverantörer.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Designa och ansvara för tekniska lösningar som möter verksamhetens behov, är hållbara över tid och följer organisationens IT-strategi och arkitekturprinciper Fungera som en nyckelperson i projekt och utvecklingsinitiativ, med ansvar för att säkerställa att lösningar är tekniskt genomförbara, integrerade och kostnadseffektiva.
• Kartlägg beroenden och affärsdrivande faktorer för att utveckla effektiva lösningar.
• Bidra till att definiera och implementera lösningar.
• Identifiera, skapa och begära arkitektoniska baslinjer för att tillgodose verksamheten och slutanvändarnas behov.
• Samarbeta mellan globala team för att anpassa affärs- och lösningsstrategier.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara lösningsorienterad med en stark analytisk förmåga. Vidare bör du ha ett pragmatiskt förhållningssätt till komplexa utmaningar och trivas i miljöer med högt tempo. Du är en god kommunikatör som kan omvandla kund- och verksamhetsbehov till lösningar och förmedla dessa till olika intressenter. Med din kommunikativa förmåga och vana att samarbeta bidrar du till att skapa hållbara resultat och positiva relationer inom organisationen.
Kvalifikationer
•
Kandidat- eller masterexamen inom teknik, datavetenskap eller annat relevant tekniskt område.
•
Minst 5 års erfarenhet av backend-utveckling, system och lösningsarkitektur.
•
God förståelse för integrationslösningar, säkerhet, prestanda och skalbarhet.
•
Erfarenhet av att arbeta med kravhantering och projektledning i komplexa systemmiljöer.
•
Djup teknisk kunskap inom systemdesign, API:er, databaser, mikrotjänster och integrationsplattformar.
•
Erfarenhet av molntjänster (Azure, AWS, Google Cloud) och CI/CD-processer.
•
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ramverk som TOGAF, SAFe eller liknande.
• Projektledarcertifiering såsom PPS, PMP eller motsvarande.
• Erfarenhet från tåg- eller bussbranschen.
Placering
Tjänstens placering är vid vårt huvudkontor i Stockholm, beläget på Sicklastråket 4 i Nacka.
Övrigt
Vill du bli en del av VR? Skicka in ditt CV via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Vi tillämpar lönesättning enligt bransch och kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9538248