VR Norrtåg (Umeå) söker tågvärdar
2026-03-10
Om VR:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar ; Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om jobbet:
Som tågvärd på VR Norrtåg är du en av våra viktigaste ambassadörer och ser till att varje resa blir trygg, trevlig och smidig. Att arbeta som tågvärd är ett socialt och omväxlande jobb som kräver servicekänsla, flexibilitet och ansvar, men som också ger mycket tillbaka i form av möten med människor och en meningsfull vardag.
I rollen är du tillgänglig för våra kunder, validerar biljetter, ger information vid eventuella störningar, säljer mat och dryck i bistron samt ser till att varje resa blir så säker och behaglig som möjligt. I rollen ingår att vara utskänkningsansvarig. Enligt alkohollagen måste du därför ha fyllt 20 år.
Vi söker nu tågvärd till VR Norrtågs åkstation i Umeå. Anställning kan ske antingen som timanställning eller genom en särskild visstidsanställning under sommaren, beroende på din tillgänglighet. Det finns goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
Arbetet som tågvärd innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar. Schemaläggningen sker i enlighet med gällande kollektivavtal, regelverk och trafikupplägg samt utifrån din angivna tillgänglighet. Vi ser att du har möjlighet att arbeta under sommarperioden och kan tjänstgöra minst två helger per månad.
Utbildningen beräknas starta under april 2026.
Dina egenskaper:
Att vara tågvärd på VR Norrtåg är ett ansvarsfullt arbete som kräver struktur, servicekänsla och ett genuint intresse för människor. Du trivs med att ge personlig service och är professionell i alla situationer.
För att lyckas i rollen behöver du vara lugn, trygg och självständig. Du har förmågan att skapa trygghet för både resenärer och kollegor och kan prioritera när flera saker händer samtidigt.
Kvalifikationer:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Minst två års erfarenhet av service
• Utpräglad social kompetens och förmåga att skapa goda kundrelationer
• Teknisk förståelse och god datorvana
• Du har fyllt 20 år
Placering:
Placeringsorten är Umeå och du kommer att utgå från VR:s kontor på Järnvägsallén 11, 903 28 Umeå.
Vill du bli en del av VR?
Skicka in ditt CV via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
