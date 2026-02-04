VR Mälartåg söker Fordons- och depåchef
VR Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Ekerö
, Norrköping
eller i hela Sverige
I december tar VR Sverige över driften av Mälartåg och vi söker nu en Fordons- och depåchef för uppdraget, med start under mobiliseringsfasen. För att lyckas i rollen är du en trygg och strukturerad specialist som vill leda och utveckla ett av våra mest kritiska verksamhetsområden och som värdesätter en kultur präglad av respekt, samarbete och ett högt säkerhetstänk.
Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som Fordons- och depåchef för Mälartåg ansvarar du i rollen som beställare för att följa upp VR:s underhållsleverantör och säkerställa att deras åtagande avseende fordon, fordonsunderhåll och depåer genomförs i enlighet med trafikavtal och underhållsavtal för hög fordonstillgänglighet och tillförlitlighet.
Rollen innebär också att säkerställa att underhållsleverantören uppfyller samtliga avtalade krav avseende kvalitet och trafiksäkerhet, så att våra fordon som används i driften är trafiksäkra och uppfyller kraven. Det innebär att du har god kännedom om framför allt säkerhetsstyrning, kvalitet, underhållsplanering och tillgångsförvaltning.
I rollen har du flertalet externa kontakter i form av underhållsleverantörer, trafikhuvudman, fordonsägare, fordonsleverantör, Transportstyrelsen och säkerställer samverkan mellan dessa och övriga intressenter. Du håller dig kontinuerligt uppdaterad om teknisk utveckling och arbetar nära underhållsleverantören och andra nyckelaktörer för att identifiera och genomföra förbättringar. Rollen innebär också att ta fram väl underbyggda tekniska och ekonomiska utredningar samt tydliga beslutsunderlag.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har teknisk bakgrund, gärna med ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, el eller motsvarande. Du har erfarenhet av järnvägsfordon, fordonsunderhåll, ändringshantering, avvikelserapportering och avtalsuppföljning. Har du arbetat med säkerhetsstyrning, tillgångsförvaltning eller liknande områden är det starkt meriterande.
Du har ett starkt säkerhetstänk och är trygg i rollen som beställare, där du kan fatta beslut med stor påverkan. Vi tror att du arbetar strukturerat, har förmåga att analysera stora informationsmängder och är van vid att förhandla, kravställa och samverka med många olika intressenter. Rollen kräver god datorvana och mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.Övrig information
Tjänsten kan utgå från Stockholm eller Eskilstuna. Regelbundna resor förekommer till depåerna i Gredby (Eskilstuna), Hagalund (Stockholm), Tillberga svarv (Västerås) och Finnslätten (Västerås).
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats med högt tempo, högt engagemang och goda möjligheter att påverka. Du blir en del av en verksamhet i utveckling och får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor med stort driv och en kultur präglad av samarbete, innovation och omtanke.
Vill du bli en del av VR?
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka in ditt CV och personliga brev via länken nedan. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Bakgrundskontroller och tester kan förekomma. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9724155