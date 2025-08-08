Volvosteget 2025-2026 Vara
Volvo Business Services AB / Fordonsmontörsjobb / Vara Visa alla fordonsmontörsjobb i Vara
2025-08-08
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Vara
, Trollhättan
, Skövde
, Uddevalla
, Borås
eller i hela Sverige
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.
Är du 18-23 år och nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet.
På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga mellan 18 och 23 år som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
* Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du är mellan 18 - 23 år (född mellan 2002-01-01 - 2007-11-03).
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
Volvo Penta i Vara.
Volvo Penta i vara är en motorfabrik där vi tillverkar dieselmotorer för fritids- och kommersiella båtar. Fabriken har varit i drift sedan 1977 och har blivit en viktig del av Volvo Pentas verksamhet. I fabriken tillverkas bland annat den nya generationen av D4/D6 dieselmotorer, som är kända för sin miljövänlighet, komfort och prestanda. Volvo Penta har nyligen lanserat flera spännande produkter och lösningar som Elektriska IPS-marinmotorer, Modulära eldrivlinor och Hybridmotorer för båtar.
Det här är vi. Dina nya kollegor.
På Volvo Penta i Vara arbetar idag ca 230 personer, varav den största delen av oss i produktionen. Där finns avdelningar som montering, bearbetning, satspack, tunga flödet, måleriet och provet. Vi har även en distributionsavdelning, en materialhanteringsavdelning, en IT-avdelning och en kontorsdel. Vi arbetar för att öka andelen kvinnor i fabriken och vi är just nu ca 30%. Vi arbetar också mycket med förbättringar, miljö och utvecklar ständigt vår arbetsplats. Här blir du del av ett stort team i en platt organisation där vi behandlar alla lika. Vi är engagerade och dedikerade till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Vi tar personligt ansvar för att främja en säkerhetskultur där varje teammedlem känner sig stärkt. Våra ledord: Vara idag, Vara tillsammans och Vara i framtiden är viktiga för oss. Vill du bli en del av vår härliga arbetsplats, ta chansen och sök till Volvsteget.
Så här söker du.
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan. Du hittar hit genom att klicka här: My Profile
Det går bra att ladda upp PDFer eller fota de dokument du ska bifoga. När du går igenom ansökan står det precis vilka dokument du ska ladda upp.
För att ansöka och gå vidare i rekryteringen följer du stegen nedan:
* Klicka på ansök i denna annons
* Skapa ett konto eller logga in på ditt nuvarande konto
* Bifoga ditt CV och personliga brev
* Bifoga dina slutbetyg från gymnasiet
* Bifoga intyg om inskrivning på Arbetsförmedlingen (daterat i år) Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "22414-43476000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Volvo Group 00000000 Jobbnummer
9450190