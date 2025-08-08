Volvosteget 2025-2026 Eskilstuna
Hej du!
Är du 18-23 år och nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet. På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga mellan 18 och 23 år som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
* Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du är mellan 18 - 23 år (född mellan 2002-01-01 - 2007-11-03).
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du är nyfiken och har lätt för att komma in i nya grupper, vill lära dig nya saker och tycker att det här med industriarbete verkar spännande.
Volvo Construction Equipment i Eskilstuna
På Volvo CE i Eskilstuna tillverkar vi transmissioner (växellådor) och hjulaxlar till Volvos hjullastare, ramstyrda dumprar och lastbilar. Som Volvostegare kommer du att få prova på olika verksamheter hos oss, men största vikten kommer vi att lägga på bearbetning och underhåll (av bearbetningsmaskiner) och du kan även få prova på montering, härdning, mätrum och målning.
Det här är vi - dina nya kollegor
Här vill vi inte bara ha en fabrik i världsklass, utan också medarbetare i världsklass. Därför pratar vi mycket om vår kultur, hur vi beter oss mot varandra och vikten av att ha roligt på jobbet, samarbeta och inkludera alla. Att vara en schysst arbetskamrat är en självklarhet. Något som besökare brukar bli förvånade över när de kommer till oss är hur tyst och rent det är. Vi jobbar mycket med ergonomi och säkerhet så att det ska vara en trivsam och säker arbetsmiljö för alla våra ca 1000 medarbetare.
Så här söker du
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan på följande länk: My Profile
