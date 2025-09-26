Vitvarutekniker
Är du en tekniker som gillar ordning och reda, har ett öga för detaljer och brinner för att leverera service i världsklass? Då kan du vara den vi söker! På Bravida gör vi jobbet ordentligt - tillsammans. Nu har du chansen att bli en del av vårt gäng i Stockholm.
Som vitvarutekniker hos oss arbetar du med fältservice ute hos våra kunder i Stockholmsområdet. Du utför service, felsökning och reparationer av vitvaror - alltid med kvalitet och kundfokus i första rummet.
• Dina arbetsuppgifter:
• Service och reparation av vitvaror
• Felsökning och underhåll
• Rapportering av utfört arbete
• Samarbete och dialog med kunder och kollegor
Du utgår från vårt kontor i Årsta och arbetar med uppdrag över hela Stockholm. Våra kunder är bland annat fastighetsägare, förvaltningsbolag och kommuner.
Vem är du?
Du är en driven och serviceinriktad tekniker med tekniskt intresse och gärna erfarenhet av liknande arbete. Har du el-kunskap eller bakgrund som fastighetstekniker/installatör är det ett plus - och har du jobbat med professionella tvättmaskiner eller tvättstugeservice är det ett stort plus!
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Är strukturerad, ordningsam och gillar att ta ansvar
• Trivs med att jobba både självständigt och i team
• Har ett genuint intresse för teknik och kundservice
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid.
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid. På Bravida får du mer än bara ett jobb, du får en trygg och trivsam arbetsmiljö där vi värnar om både din säkerhet och din utveckling. Du får frihet under ansvar, och vi tror på att det är tillsammans vi gör det bästa jobbet.
Vi satsar på arbetsglädje, struktur och kvalitet och vi gillar ordning och reda. Du kommer att ha tillgång till bra verktyg, tydliga rutiner och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi tror på långsiktighet och att man ska trivas på jobbet, varje dag. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
