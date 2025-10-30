Vitvarumontör / Installatör Malmöregionen
Kommer & Installerar Sverige AB / Budjobb / Malmö Visa alla budjobb i Malmö
2025-10-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommer & Installerar Sverige AB i Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Kommer & Installerar Sverige AB har varit verksamma i snart 15 år och är specialister på leverans, installation och service av vitvaror samt TV-apparater.
Vi samarbetar med flera stora butikskedjor, bostadsrättsföreningar och företag, och har byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig och serviceinriktad leverantör.
Hos oss arbetar du i ett företag som satsar långsiktigt, erbjuder trygga anställningar och är anslutna till kollektivavtal.Om tjänsten
Som vitvarumontör i Malmöregionen blir du en viktig del av vårt team och en nyckelperson i vårt dagliga arbete.
Du utgår från vår hubb i Malmö, där du tillsammans med kollegor planerar dagens körningar.
Arbetet är varierande och består av leveranser, installationer och kundkontakt hos både privatpersoner och företag runt om i Malmö, Lund, Trelleborg, Helsingborg och kringliggande orter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leverera och installera vitvaror, TV-apparater och annan hemelektronik.
Ha daglig kontakt med kunder och representera företaget på ett professionellt sätt.
Utföra arbetet noggrant, säkert och med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Vad vi erbjuder
Internutbildning där du följer en erfaren montör och lär dig jobbet från grunden.
En självständig och omväxlande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att utvecklas i en expansiv och framtidssäker bransch.
Tryggheten i att arbeta för ett etablerat företag med kollektivavtal och 15 års erfarenhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Positiv, händig och noggrann.
I god fysisk form (arbetet kan vara fysiskt krävande).
Serviceminded och van vid att möta kunder.
Självständig, flexibel och ansvarsfull.Kvalifikationer
B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av vitvarumontage eller liknande yrke (t.ex. fastighetstekniker, installatör, mekaniker eller snickare).
Grundläggande elkunskaper.
Vana vid installation av TV, ljudsystem eller annan elektronik.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande.
Varmt välkommen till Kommer & Installerar Sverige AB - där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Mail
E-post: daniel@kommer-installerar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommer & Installerar Sverige AB
(org.nr 556973-2166) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontor Jobbnummer
9582379