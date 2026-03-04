Vitvaruinstallatör Samuelssons Vitvaruservice
Vi är ett företag med 10 medarbetare som arbetar med service och installation av vitvaror och tvättstugor. Våra kunder är främst fastighetsägare, förvaltare och vitvarutillverkare och vi erbjuder våra tjänster i och omkring Stockholm. Vi är ett sammansvetsat gäng som är stolta över det viktiga jobb vi gör. Vi ingår också i Servly som är en snabbväxande koncern med verksamhet runtom i Sverige och med stort fokus på personal, utbildning och utvecklingsmöjligheter.
Vi växer och har stor efterfrågan på våra tjänster och söker nu en installatör för att förstärka teamet.
Om rollen:
I din roll som Installatör kommer du att utföra installationer av vitvaror i bostadshus och även vara delaktig i installationer av professionell tvättstugeutrustning i tvättstugor. I privathushåll innebär jobbet byte av uttjänta eller trasiga produkter.
Du kommer att utföra installation, funktionskontroll och besiktning av vitvaror så som spisar och kylprodukter. Vid byte av vitvaror kör vi med lätta lastbilar så du behöver ha B-körkort. Arbetet innebär kontakt med privatpersoner i deras hem så du ska tycka om kundkontakt.
Den vi söker:
* Har minst 12 månaders erfarenhet som vitvaruinstallatör
* Är självständig och utför sitt arbete strukturerat och med hög kvalitet
* Har Lätt för att kommunicera och möta kunder på ett professionellt sätt.
* Gillar att arbeta fysiskt, tunga lyft förekommer.
* Tycker om när det händer mycket på en dag.
* Har elkunskaper och gärna bakgrund som fastighetstekniker, installatör, mekaniker eller snickare.
* Är Tekniskt intresserad och B-körkort.
* Behärskar svenska i tal och skrift.
* Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension.
* Arbetstider är vardagar 07.00-16.00
Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Välkommen med din ansökan!
Samuelssons Vitvaruservice erbjuder tjänster inom installation, service och reparation av vitvaror och tvättstugor hos privatkunder och fastighetsägare i hela Stockholm. Vi har vårt kontor och lager i trevliga lokaler vid Albybergsringen i Österhaninge.
Vi arbetar med de flesta stora varumärken på marknaden och våra kunder består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och myndigheter. Vi är också en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror, tvättstugor och andra hemprodukter med verksamhet runt om i landet.
