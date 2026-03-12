Visual Merchandiser - Blomsterlandet Skövde
2026-03-12
Till butiken i Skövde söker vi nu en Visual Merchandiser som vill ta ett helhetsansvar för butikens visuella uttryck och bidra till att utveckla försäljningen i alla avdelningar.
Om rollen:
Som Visual Merchandiser hos oss ansvarar du för att skapa en inspirerande och säljande butiksmiljö där våra koncept och riktlinjer efterlevs. Du arbetar nära butikschef och kollegor och har en viktig roll i butikens utveckling.
Du kommer även att ingå i butikens ledningsgrupp tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du kommer att arbeta varierande tider under butikens öppettider och varannan helg. Anställningen kommer att vara på 30h i veckan och lön enligt kollektivavtalet.
Huvudsaklig arbetsuppgift:
Ansvara för butikens visuella uttryck och exponering
Säkerställa att koncept och riktlinjer följs
Kampanjansvar och genomförande i butik
Ansvar för försäljningsplanering
Varumottagning
Varuexponering och varuplock
Vem söker vi:
Vi söker dig som drivs av mötet med kunder och av att arbeta med försäljning. Du har ett starkt intresse för växter och delar gärna med dig av din kunskap till både kunder och kollegor. Du är en person som tar initiativ, arbetar strukturerat och har ett affärsmässigt driv att utveckla butikens alla avdelningar, med särskilt fokus på den visuella presentationen. Du ser förändringar som möjligheter och tycker om att växla mellan olika arbetsuppgifter.
Trivs med att arbeta i team
Sprider energi, glädje och engagemang
Är analytisk och har god förståelse för försäljningsuppföljning och statistik
Motiveras av nära samarbete med kollegor
Utbildning inom Visual Merchandising
Några års erfarenhet av rollen som Visual Merchandiser
Erfarenhet från detaljhandel
Strukturerad och ordningsam
Van att arbeta med KPI-uppföljning
Meriterande:
Växtintresse
Ledarerfarenhet eller ledarskapsutbildning Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Om Storeupport by Job&talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
