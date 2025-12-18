Violin 2 tutti
2025-12-18
Kungliga Filharmonikerna söker två 2:a violin tutti.
Provspelningen äger rum i Konserthuset Stockholm den 30-31 mars 2026 efter personlig kallelse.
Ansökan inkl. inspelning skickas in till Muvac senast den 6 februari via denna länk
Digital omgång - obligatorisk repertoar:
Wolfgang Amadeus Mozart Violinkonsert nr 3, 4 eller 5 - första satsen fram till klammern enligt den bifogade häftet, utan kadens
Richard Strauss Don Juan (utdrag för violin I, se bifogat häfte)
Ludwig van Beethoven Symfoni nr 1, sats II (utdrag för violin II, se bifogat häfte)
De angivna stråken och fingersättningarna är inte obligatoriska, det går bra att använda egna stråk och fingersättningar. Mozartkonserten kan spelas in med eller utan pianoackompanjemang.
En fullständig lista över repertoaren för provspelningen den 30-31 mars kommer att meddelas i samband med inbjudan. Den kommer att innehålla Mozart: Violinkonsert nr 3, 4 eller 5 (första satsens exposition med kadens), en romantisk standardkonsert (första satsen) samt orkester- och ensembleutdrag.
Vid frågor rörande provspelningen, kontakta Charlotte Råström, biträdande orkesterchef via mail till auditions@konserthuset.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.muvac.com/en/vacancy/royal-stockholm-philharmonic-orchestra-gyeg6edy Arbetsgivarens referens
