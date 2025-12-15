Vill du leda ett team?
Synoptik Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synoptik Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Smarteyes gör saker lite annorlunda. Sedan 2007 har vi gått vår egen väg - med en stark tro på att glasögon ska spegla både mode och personlighet. Och precis som våra bågar har vi en kultur med det lilla extra.
Nu söker vi butikschef till vår Stockholms region- en ledare som inspirerar, utmanar och får sitt team att växa.
Hos oss får du vara dig själv
Vi är ett värderingsstyrt företag där du som ledare gör skillnad - varje dag. Vi tror på att leda med hjärta, energi och enkelhet, och på att framgång skapas tillsammans.
Hos oss lyckas du om du:
• Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom retail
• Brinner för försäljning och älskar ett kundmöte utöver det vanliga
• Är närvarande, motiverande och vågar tänka nytt
Som en del av EssilorLuxottica får du kollegor världen över - och massor av möjligheter att utvecklas både lokalt och globalt.
Dessutom är vi stolta över vårt samhällsengagemang, bland annat genom samarbetet med Svenska Downföreningen.
Hos Smarteyes får du vara dig själv, leda med passion och sticka ut med stil.
Sök tjänsten redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till team rosa!
Frågor? Kontakta vår regionchef Sebastian på sebastian.oster@smarteyes.se
Vi tillsätter rollen så snart vi hittar rätt matchning.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden AB
(org.nr 556607-7904) Arbetsplats
Optik Smart Eyes AB Jobbnummer
9645721