Vill du in i bilbranschen? Börja där allt händer

2026-04-28
Haninge Bilpark söker hallvärd - första steget in i försäljning.
Det här är inte ett "glida runt"-jobb.
Du är ansiktet utåt. Tempot är högt. Kraven är tydliga.
Din uppgift:
Ta emot kunder och skapa första intrycket
Hålla hallen snygg, bilarna redo och affären igång
Stötta säljarna - och lära dig hur riktiga affärer görs
Vi letar inte efter erfarenhet. Vi letar efter rätt person.
Du passar om du:
Har energi och gillar tempo
Är social och orädd
Vill in i sälj och utvecklas snabbt
Tar ansvar - inga ursäkter
B körkort för manuell bil
Hos oss:
Du står mitt i affärerna varje dag
Du lär dig bilförsäljning från insidan
Du har chans att kliva upp till säljare snabbt
Du jobbar med ett team som kräver mycket och pushar dig
Det här är din fot in. Vad du gör av den är upp till dig.
Sök nu om du vill mer än bara ha ett jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: arbete@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallvärd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Söderbymalmsvägen 2a (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabell Berggren isabell@haningebilpark.se 0700773538 Jobbnummer
9880276