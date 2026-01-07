Vill du göra skillnad när andra sover?
Mora Kommun / Undersköterskejobb / Mora Visa alla undersköterskejobb i Mora
2026-01-07
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Är du en nattuggla med ett genuint intresse för människor? Letar du efter en meningsfull roll där du gör skillnad - medan alla andra sover? Då är det dig vi söker!
På Gläntan - vårt växelvårds- och korttidsboende mitt i centrala Mora - söker vi nu en undersköterska under en sexmånadersperiod från och med 1:a mars.
Här får du arbeta med omvårdnad och trygghet för våra boende, i en miljö där omtanke och samarbete står i centrum. Dina arbetsuppgifter
Som anställd på natten ansvarar du för att våra boende får den omsorg och omvårdnad de behöver under natten. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Ge trygg och professionell omsorg till våra boende under natten
• Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL inklusive läkemedelshantering
• Dokumentera omsorgsarbetet i verksamhetssystemet enligt instruktioner och socialstyrelsens rekommendationer
• Samverka med med kollegor och jourhavande sjuksköterska vid behov Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med arbetslivserfarenhet av vård och omsorg (då gärna omsorg om äldre). Du behöver också ha:
- Koll på relevant lagstiftning så som socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden SoL och HSL samt dokumentation
- Förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Datakunskaper relevant för uppdraget
Har du dessutom vidareutbildat dig inom demens, palliativ vård eller psykisk ohälsa? Stort plus!
Förmågor och färdigheter
För att funka i rollen som undersköterska på natten krävs det att du är trygg och självständig men också en lagspelare. Du är en serviceinriktad och lyhörd person som har våra boendes behov i fokus.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Kontakt
Ulrica Lönnemyr 0250-26364 Jobbnummer
9670291