Vill du engagera dig i Försvarsmakten?

Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och är på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att bli en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning.
Militärhögskolan Halmstad
Militärhögskolan Halmstad (MHS H) har och får nya spännande uppgifter, vilket gör att vårt behov av att både långsiktigt och tillfälligt förstärka vår bemanning ökar. Nu finns därför en möjlighet för dig som vill jobba med utbildning, ledarskap eller stabstjänst att återta eller öka ditt engagemang i Försvarsmakten. Vi söker dig som har varit en del av Försvarsmakten men valt att lämna organisationen. Vi söker även dig som har en anställning som reservofficer och som vill tjänstgöra under en period för att stärka vårt team. Uppdragen består både av tjänstgöring under kortare perioder men vi har även ett behov av att bemanna fasta tjänster och ser positivt på återanställning för dig med rätt kompetens.
Anställningsform
Vårt behov innefattar olika typ av uppdrag och vi kan därför erbjuda tjänstgöring utifrån varierande tjänstgöringsform; exempelvis i projektform heltid under en begränsad period eller deltidsarbete under en längre period. Det finns även möjlighet för återanställning i tillsvidareanställning för rätt individ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker framför allt dig med erfarenhet från någon av nedan profilbeskrivningar:
Stabsofficer/handläggare
Som stabsofficer eller handläggare genomför du utredningar som ska stödja verksamheten att fatta beslut kopplat till utveckling. Utredningarna rör i huvudsak utbildningssystemet, personalförsörjningsområdet, ledarskap, pedagogik mm. För att trivas i en sådan roll ser vi att du har tidigare erfarenhet av att genomföra utredningar och skriva rapporter och av att jobba i projektform.
Arbetsuppgifterna är varierande och kräver därför att du kan arbeta strukturerat och självständigt. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av Försvarsmakten och dess processer och vi ser vi att du är utvecklingsbenägen, då arbetsuppgifterna förväntas leda till förbättringar för verksamheten.
Lärare/Plutonchef/handledare
Vi söker även dig som har en profil mot våra ordinarie uppdrag som lärare, plutonchef eller handledare där vi kontinuerligt ser behov att bemanna upp vakanser under en tidsbegränsad period alternativt på längre sikt eller tillsvidare. I denna typ av tjänstgöring ser vi att det är en fördel om du är utbildad handledare i UGL, UL och/eller LOS.
För att trivas i denna roll krävs att du brinner för utbildningsområdet, att du är lösningsorienterad samt att du drivs av att se andra utvecklas.
Övriga ordinarie befattningar
Vi har kontinuerligt behov av att fylla uppkomna vakanta befattningar utöver ovan och vår organisation kan komma att utvecklas med nya befattningar. Känner du inte igen dig i någon av ovan profiler men ändå besitter militär kompetens är du därför välkommen med en intresseanmälan där du beskriver dina kompetenser samt på vilket sätt du kan bidra inom Militärhögskolan Halmstads verksamhetsområden.
Vi hoppas att just du känner igen dig i någon av ovanstående profiler och att du med din kompetens och erfarenhet känner dig manad att skicka in en intresseanmälan.
Vi vill med denna intresseanmälan skapa en nyfikenhet med förhoppning om en vidare kontakt för dig med rätt profil. Ser vi att dina kompetenser matchar våra behov, nu eller i framtiden, kommer vi att höra av oss med information om hur vi går vidare i processen.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd officers-/specialistofficersutbildning eller reservofficersutbildning.
• Tidigare tjänstgöring vid Försvarsmakten eller annan försvarsrelaterad verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-02Övrig information
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Hel- eller deltid
Anställningsperiod: Varierar beroende på uppgift (en vecka till 6 månader alternativt tillsvidare)
Arbetsort: Halmstad (För vissa uppdrag möjliggörs distansarbete och anställningen kan i förkommande fall även innebära en annan arbetsort)
Tjänsteresor kan förekomma.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Upplysningar om ansökningsprocessen
HR-avdelningen: J1-mhsh@mil.se
Intresseanmälan
Välkommen med din intresseanmälan senast 2025-12-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar på vilket sätt du är lämpad att stötta upp vårt team samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9537147