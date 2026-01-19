Vill Du Driva En Agentur?
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Norseq Group AB i Malmö
, Höganäs
eller i hela Sverige
NORSEQ Group söker samarbetspartner som vill driva en agentur och representera vårt varumärke SECURIDO.
SECURIDO står för robusta, moderna och certifierade säkerhetsdörrar anpassade för bostäder. Vårt mål: att leverera marknadens tryggaste, mest hållbara och prisvärda dörrlösningar.
Agentur med fokus på byggprojekt
Vi söker dig som vill arbeta med försäljning direkt mot byggbolag, fastighetsutvecklare och större projektkunder. Du blir vår representant på marknaden och driver hela försäljningsprocessen - från första kontakt till avslutat projekt.
Dina huvuduppgifter:
• Proaktiv försäljning av SECURIDO säkerhetsdörrar
• Sälja säkerhetsdörrar direkt in i byggprojekt
• Bearbeta och bygga relationer med byggbolag och entreprenörer
• Projektuppföljning och offertarbete
• Representera varumärket på mässor, kundbesök och nätverksträffar
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning inom bygg, projekt eller liknande teknisk bransch
• Gärna redan har en agentur och vill bredda din portfölj
• Trivs med frihet under ansvar
• Är relationsbyggare och gillar långsiktiga kundkontakter
• Har ett starkt driv och affärssinne
Vi erbjuder:
• En stark produktportfölj med beprövade säkerhetslösningar
• Attraktiv provisionsmodell
• Marknadsstöd, utbildning och support från NORSEQ Group
• Möjlighet att representera ett varumärke med tydlig kvalitet och premiumkänsla
Intresserad?
Skicka en kort presentation med Cv och dina kontaktuppgifter till oss, mejla till: securido@norseqgroup.com
och märk mejlet med "Agentur SECURIDO"
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Joakim Nordström på +46 732 57 33 28 eller lägg ett mejl, joakim@norseqgroup.com
NORSEQ Group AB skapar trygghet med smarta och hållbara lösningar.
SECURIDO - framtidens säkerhetsdörrar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: securido@norseqgroup.com Arbetsgivarens referens
