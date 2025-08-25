Vill du bli vårt nya Nails team
2025-08-25
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
vi söker en nagelterapeut som kan utföra manikyr, pedikyr och nagelförlängning och reparationer, sam ge råd om nagel vård.
Manikyr och pedikyr: Rengöra, fila, forma och lacka naglar, samt vårda nagelband och ge hand- och fotmassage.
Nagelförlängning och förstärkning: Bygga upp, förlänga och förstärka naglar med olika material som akryl, gelé ofta med hjälp av lösa tippar eller mallar.
Dekoration och design: Applicera nagellack, glitter, stenar och andra dekorationer för att skapa önskade mönster och designer.
Reparation av skadade naglar: Lagar trasiga eller skadade naglar.
Rådgivning och försäljning: Informera kunder om nagelvård, rekommendera produkter och sälja relaterade varor.
Hålla rent och sterilt: Säkerställa att arbetsplats och verktyg är rena och hygieniska.
Kundbemötande och service: Skapa en trevlig upplevelse för kunden och bygga långvariga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Vid mejl
E-post: Linh.hng13@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T.T Nails AB
(org.nr 559497-9857)
Tuna Torg 1 (visa karta
)
186 31 VALLENTUNA Arbetsplats
T T Nails AB Jobbnummer
9472914