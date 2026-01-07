Vill du bli en Polare?
Nacka kommun / Socialsekreterarjobb / Nacka
2026-01-07
Sök till Polarteamet redan idag!Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som Polare gör du en insats för Nackas ungdomar! Tillsammans med dina kollegor och en ungdomssamordnare arbetar ni för att skapa trygghet. I Polarteamet arbetar ni aktivt för att motverka användande av alkohol och andra droger. Målet är att Nacka ska vara en lugn och trygg plats för alla, där du är en ambassadör för alla ungdomar du möter!
Totalt är vi ca 15 Polare och 5 ungdomssamordnare. Vi är ett team, som inför varje arbetspass delas upp i två grupper. Du jobbar helger enligt schema.
Vi erbjuder dig
• Ett förtroendeuppdrag där du får värdefull arbetslivserfarenhet för framtiden
• Utbildning inför ditt uppdrag och ekonomisk ersättning för det arbete du gör
Du som söker
Är ungdom mellan 17-19 år (född 2008 eller 2009), som är skriven och boendes i Nacka, du har möjlighet att ansöka det år du fyller 17. Som person är du ansvarstagande, positiv, social och lösningsfokuserad. Du trivs med att jobba i team och har lätt för att ta instruktioner.
Utdrag från belastningsregistret
Vi kommer att påbörja urvalsprocessen löpande. Du uppmanas att redan idag beställa utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister, blankett 442.7. Läs mer om det här, HVB-hem (familjehem), e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Om förtroendeuppdraget
Du blir antagen till förtroendeuppdraget under ett år. Du kan bli förlängd om du påvisat ett mycket gott arbete.
Om rekryteringsprocessen
• Skicka in din ansökan senast 1 mars.
• I din ansökan, berätta kort om dig själv och varför du vill bli en Polare.
• När ansökningstiden är slut görs ett första urval. Efter det kommer de kandidater vi valt ut att kallas till en informationsträff samt gruppintervju den 11 mars.
• Därefter kallas de som går vidare till individuella intervjuer.
• Besked om du har fått uppdrag som Polare kommer i april/maj 2026.
Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta:
Birgitta Spens tel: 070 - 431 86 52 eller mail: birgitta.spens@nacka.se
Fredrik Svensson tel: 08-718 77 29 eller mail: Fredrik.Svensson@nacka.se
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Ebba Sjöqvist ebba.sjoqvist@nacka.se 070 431 96 58 Jobbnummer
9670292