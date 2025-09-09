Vill du arbeta extra på Newsec?
Newsec - Transforming real estate and beyond
Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom tjänsteområdena Property Asset Management och Advisory. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt företag med cirka 2 700 medarbetare fördelade över de sju nordiska och baltiska marknaderna. Newsec är Sveriges ledande fastighetsförvaltare.
Är du student och intresserad av ett spännande och meriterande extrajobb vid sidan av dina studier? Då kan det här vara en möjlighet för dig!
Newsec har sin verksamhet igång året om och tar därför regelbundet emot nyfikna och engagerade studenter som vill arbeta extra och brinner för både ekonomi och service.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig som är student en meriterande timanställning vid sidan av dina studier. Du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ekonomi och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. De vanligaste arbetsuppgifterna inom tjänsten är;
Fakturahantering leverantörsfakturor; registrering, kontering, flöde och betalning
Periodisering av leverantörsfakturor
Löpande bokföring
Kundfakturering, underlag till faktureringen
Arkivering och posthantering
Registrering av hyresavtal i fastighetssystemet PM
Inbetalning av kundreskontra
Vidarefakturering
Registervård
Telefon och mailkontakt med kund
Vi söker dig som studerar och genomgår en utbildning kopplad till ekonomi, service och/eller annat relevant utbildningsval. Du har ett intresse för fastigheter och fastighetsutveckling. Vi förutsätter att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift samt trivs att arbeta i system med dator och telefon som främsta arbetsverktyg.
Du är ödmjuk, social och serviceinriktad samt ser fram emot kontakt med kunder. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga, är driven, vill lära och tar för dig.
Din värdegrund
Det är viktigt för oss att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund Passion för kollegor och kunder och att du känner för våra kärnvärden: excellens, innovation och integritet. Du trivs i en kunskapsbaserad organisation där medarbetaren sätts i första rummet och delar vår övertygelse att nöjda medarbetare ger oss nöjda kunder. Du säkerställer att varje kunds integritet upprätthålls till 100% och att varje uppdrag genomförs med hög affärsetik och moral.
Ditt Newsec
Vi erbjuder dig en stimulerande och dynamisk miljö med stora möjligheter till utveckling såväl personligt som yrkesmässigt. Det är vanligt att studenter i samband med examen erbjuds tillsvidareanställning hos oss.
På Newsec får du möjligheten att vara en del av ett roligt och framgångsrikt företag där nyfikenhet och modet att våga göra annorlunda uppmuntras. Newsec har valts till en av Sveriges bästa arbetsplatser och är utsett till ett av Sveriges karriärföretag flera år i rad. Vi strävar efter frihet från diskriminering och lika möjligheter för alla.
Låter detta som någonting för dig?
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start omgående och placerad i centrala Göteborg. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag den 5/10. Vi ser fram emot din ansökan!
