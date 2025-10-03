Vikarierande universitetslektor i Sociologi
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige.
Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor ingår undervisning och examination inom både grundnivå och avancerad nivå, samt forskning och administration. Till undervisning kan kursansvar, kursadministration och handledning komma att inräknas. Undervisningen inom ramen för tjänsten omfattar bland annat undervisning i forskningsmetod, även undervisning i andra ämnen inom sociologi kan förekomma.
Kvalifikationskrav
- Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är att den sökande genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
- Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- För behörighet krävs god dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.
- Erfarenhet av och förmåga att undervisa i kvalitativa forskningsmetoder är ett krav för anställningen.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga, ansvarstagande och förmåga att leda stora arbetslag och kurser. Då arbetet kommer ske i nära samarbete med studierektor och övrig undervisande personal lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och en vilja att stötta kollegor och övrigt verksamma.
Önskvärt/meriterande
- Erfarenhet av liknande tjänst inom sociologi är meriterande.
- Förmåga att undervisa i kvantitativa forskningsmetoder är meriterande.
- Erfarenhet av kursansvar är meriterande.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.
Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla;
- CV - Curriculum Vitae
- Kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar. Redovisningen ska vara styrkt av studierektor/motsv.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat i avvaktan på tillsättning, ca 12 månader. Omfattningen är 75%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av
Miia Bask, studierektor på Sociologiska institutionen, miia.bask@soc.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025, UFV-PA 2025/2969
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
