Vikarierande universitetsadjunkt i matematik
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Matematikcentrum har ca 150 anställda, varav ca 40 vid avdelningen Matematik NF där tjänsten är placerad. Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Matematik NF har det övergripande ansvaret för naturvetenskapligt kandidat- och masterprogram i matematik samt för de kurser i matematik, programmering och ämnesdidaktik som ingår i ämneslärarutbildningen för gymnasielärare vid institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning på grundkursen ÄMAA01 Envariabelanalys för ämneslärare (13 hp) som ingår i ämneslärarutbildningen i matematik vid Lunds universitet.
Tjänsten är ett vikariat på 60% fr.o.m. 2026 08 01 eller enligt överenskommelse, t.o.m. 2027 01 31.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:
• avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
• visat pedagogisk skicklighet.
Stor vikt läggs vid pedagogisk utbildning och dokumenterad pedagogisk förmåga. Bland annat krävs enligt föreskrifterna högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:
• Den sökande ska ha goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
• Den sökande ska ha god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning på högskolenivå.
• Den sökande ska ha god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.
• Den sökande ska ha förmåga att undervisa både på svenska och på engelska.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens arbete med undervisning i matematik inom ämneslärarutbildningen. Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser i matematik är meriterande.
Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.
Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska och den ska innehålla:
• CV samt ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten.
• Kontaktuppgifter till minst två referenser.
• Kopia av examensbevis samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9939342