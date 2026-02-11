Vikarierande undersköterska till Bäckliden
2026-02-11
Är du undersköterska och är nyfiken på att jobba på ett annorlunda sätt med personer med demenssjukdomar och kognitiv svikt? Vill du vara med på Bäcklidens utvecklingsresa? En av våra medarbetare ska vara föräldraledig och vi söker därför nu hennes ersättare under ledigheten. Varmt välkommen med din ansökan!
På Bäckliden står personen i centrum - på riktigt! Med ett unikt och spännande arbetssätt som är prisbelönt och nationellt uppmärksammat leder vi vägen i att stötta personer med kognitiv svikt. Genom att hemvård, dagverksamhet, korttid, växelvård och särskilt boende är en gemensam verksamhet har vi stor möjlighet att skapa trygghet genom att följa personen genom sin sjukdom.
Ett projekt pågår att boendet ska bli stjärnmärkt av Svenskt Demenscentrum och som beräknas vara i mål under vården 2026. Vi står också inför en process att flytta till nya lokaler, och skapa ett gemensamt centrum för personer med kognitiv svikt i Tibro inom närmaste åren.
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter utifrån varje persons enskilda behov och värderingar. Du ger stöd och omsorg till personerna i deras dagliga livsföring där arbetet med att stärka självkänslan hos den enskilde är central för att skapa en meningsfull, trygg och aktiv vardag för personen.
Du har delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner.
Du arbetar aktivt utifrån olika kvalitetsregister som BPSD och Senior Alert tillsammans med dina kollegor
Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring.
Du gör skillnad för människor varje dag!
Anställningen avser ett föräldravikariat tom 31 augusti 2026 med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är undersköterska och har genomgått omvårdnadsutbildning, där specialistutbildning inom demens och/eller äldre är meriterande, liksom erfarenhet av att ha arbetat med personer med demenssjukdomar, eller annan typ av kognitiv svikt.
* Du ska ha goda datakunskaper och kunna uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skriftligt.
* Körkort B är önskvärt
* Stor vikt läggs på personlig lämplighet
För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du är tillsvidareanställd som undersköterska behöver vi få in ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som styrker att du omfattas av övergångsregler för tillsvidareanställda 1 juli 2023. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660) Arbetsplats
Socialtjänsten, Tibro kommun Kontakt
Enhetschef
Carina Laurila carina.laurila@tibro.se 0504-184 05 Jobbnummer
9735764