Vikarierande Specialpedagog
Skövde kommun, Avdelning förskola / Speciallärarjobb / Skövde Visa alla speciallärarjobb i Skövde
2026-06-26
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad specialpedagog som vill vara med och bidra till att alla barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. I arbetet ingår att handleda och stötta rektor och arbetslag. Du arbetar nära rektor och pedagoger och har en viktig roll i förskolornas arbete där samarbete och barns bästa står i centrum.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
• Specialpedagogexamen
• Goda kunskaper i svenska språket, i så väl tal som skrift
• B-körkort och tillgång till egen bil
Vi ser positivt på erfarenhet av arbete som specialpedagog samt erfarenhet av arbete i DF respons.
Arbetet innebär många kontaktytor och därför behöver du vara positiv, lösningsorienterad och ha en god samarbetsförmåga. Du har förmåga att bygga goda relationer och har ett förhållningssätt som präglas av lyhördhet med barnens bästa i fokus.
Det är ett varierande arbete och du kommer att stötta flera förskolor. Vi ser därför att flexibilitet och prestigelöshet är viktigt, då arbetet ställer krav på förmåga att anpassa stödet efter behov.
Stort viktkommer läggas vid personlig lämplighet.
Då denna annons ligger ute under semesterperioden, kommer det finnas begränsad möjlighet att svara på frågor gällande tjänsten via telefon, men du är välkommen att maila oss, så svarar vi så snart vi är åter efter semestern.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-15 eller enligt överenskommelse.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333364". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning förskola Kontakt
Avdelningschef förskola
Fhia Lind sofhia.lind@skovde.se Jobbnummer
9980003