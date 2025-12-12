Vikarierande speciallärare till Finnbacksskolan
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Om erfoderliga beslut fattas söker vi nu en vikarierande speciallärare under vårterminen -26.
Finnbacksskolan är en högstadieskola med ungefär 420 elever. Vi har 5-6 parallella klasser och fyra arbetslag, ett för varje årskurs och ett på vår resursskola. Arbetslagen träffas regelbundet i arbetslagsmöten, för kompetensutveckling och elevhälsoträffar. Hos oss har lärare möjlighet att träffas regelbundet ämnesvis i sektorsträffar och vi genomför gemensamma arbetsplatsträffar varje månad. Vi samarbetar med skolans elevhälsa för att tillsammans säkerställa att våra elever mår bra och känner sig trygga i skolan. Tillsammans bygger vi för framtiden genom samarbete, utbildning och ny teknik.
Tjänsten innebär att du blir ansvarig speciallärare för ett arbetslag/en årskurs och samarbetar med lärarna för att skapa en god lärmiljö för våra elever. Du kommer att arbeta både med enskilt stöd, stöttning i grupp/klass, kartläggning, stöd till lärare kring anpassningar och som en viktigt kugge i elevhälsans arbete.
Du kommer att ingå i ett arbetslag för samråd och planering. Vi dokumenterar elevernas utveckling i vårt kommunikationsverktyg Infomentor och kommunicerar uppgifter och annat till eleverna via Teams.
Vi har sedan hösten 2024 arbetat med en schemamodell som kallas ämnesveckor. Modellen innebär sammanhållna och koncentrerade arbetspass, med ett teoretiskt ämne per vecka. Ämnesveckor möjliggör andra arbetssätt, underlättar studiebesök och minskar splittringen av tid för elever och lärare. Förhoppningen är att modellen ska gynna alla elever och ta till vara på deras lust att lära. På schemat finns de praktisk- estetiska ämnena och språkval varje vecka. Arbetssättet ställer högre krav på läraren när det gäller variation, men samtidigt ger det mycket tillbaka, framför allt i relationen med eleverna. Inom ämnet förväntas lärarna ha ett tätt kollegialt samarbete där man planerar och lägger upp undervisningen tillsammans. Under några samlade veckor arbetar vi tematiskt med bl.a. skolans ledord; tillsammans, hälsa och framtid.
Vill du utvecklas och tillsammans med oss bygga Finnbacksskolan vidare? Gillar du, som vi, att arbeta med tonåringar? Har du en god förmåga att bygga relationer? Då är Finnbacksskolan rätta skolan för dig!
Vi arbetar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt så erfarenhet och utbildning inom det är meriterande. Om du inte arbetat med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt sedan tidigare så erbjuder vi interna fortbildningar inom området.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom pedagogiskt arbete. Vi söker främst någon som har en examen som speciallärare, men även specialpedagoger och grundskollärare får gärna söka. Du har hög digital kompetens och aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har kompetens och god förmåga att:
• skapa en trygg lärandemiljö, grundad på ömsesidig respekt och samarbete.
• arbeta för alla elevers utveckling att lära och gör dem delaktiga i planeringen.
• med ett stort engagemang, leda och motivera eleverna till att nå gemensamma mål.
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Som person är du trygg och stabil och har en god självinsikt. Du motiveras av att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser det som självklart att samarbeta med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag. Vi är en värderingsstyrd organisation och för oss är det viktigt att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Visstidsanställning under vårterminen 2026.
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-01-08 eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss på Finnbacksskolan?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1247, senast 2025-12-31. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.
