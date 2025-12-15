Vikarierande Skadereglerare
2025-12-15
Som medarbetare på Skadeservice gör du skillnad i våra kunders liv genom att hjälpa dem när olyckan har varit framme. Vi söker dig som alltid har kundens bästa i fokus, ser möjligheter i förändringar, tycker om ett varierat arbete och anpassar dig efter verksamhetens behov.
Tjänsten kommer att rikta sig mot motorskador men kan framåt komma att breddas till fler områden inom skadereglering efter verksamhetens behov.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att ge våra kunder den bästa servicen. Du möter våra kunder både fysiskt, via telefon och våra digitala kanaler. Du kommer att arbeta nära dina kollegor på avdelningen och bidra till att skapa en effektiv och positiv arbetsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skadereglering: Hantera och utreda skador.
• Administration: Utföra administrativa uppgifter kopplade till skadereglering och kundärenden, såsom mailhantering, betalning av fakturor och liknande.
• Kundservice: Ge professionell service i alla våra kanaler efter kundens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt kundfokus och en vilja att bidra till LF Kalmars utveckling och framgång. För att lyckas i rollen tror vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
• Självledarskap: Du tar egna initiativ, är proaktiv i ditt arbete och tar ansvar för din utveckling.
• Samarbetsförmåga: Du är duktig på att samarbeta och trivs med att arbeta i team.
• Flexibilitet: Du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer efter verksamhetens behov.
• Kommunikativ: Du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt med anpassning efter mottagaren.
• Erfarenhet: Vi ser att du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område för uppgiften. Har du även erfarenhet av skadereglering eller kundservice är det meriterande. Du behöver ha lätt för att arbeta i olika system samtidigt, likaså trivs du med att ha mycket kundkontakt via telefon. En viss kunskap kring bilar är även det meriterande.
För oss är det viktigt att du delar våra värderingar samt tar ansvar för att skapa en positiv LF-anda på arbetsplatsen. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och ser fram emot att få välkomna en ny kollega till vårt engagerade team på Skadeservice!
Mer information
Länsförsäkringar värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tjänsten är ett vikariat på 100 % under minst 15 månader med placering på vårt kontor i Kalmar. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Rollen innebär ibland resande i tjänsten varför körkort är ett krav.
De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till en personlighetstest och ett problemlösningstest. Det är en del av vår urvalsprocess. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Sista dag för ansökan är 2026-01-06.
För mer information om tjänsten, kontakta;
Motorskadechef Lina Carlsson, 0480-691 96, lina.carlsson@lfkalmar.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara del av något större?
När du jobbar hos oss på LF Kalmar blir du omedelbart en del av en stark, positiv kraft i vårt lokalsamhälle.
Den viktigaste resursen i vårt arbete är våra mer än 250 kompetenta medarbetare, som alla bidrar till vårt mål att vara den ledande aktören inom bank och försäkring här i länet. Vår vardag präglas av samarbete, gemenskap och glädje. Men det finns också något annat som genomsyrar hur vi tänker och agerar.
Eftersom vi ägs av våra kunder har vi alltid våra kunders långsiktiga bästa i åtanke. Vi tror helt enkelt på det vi gör och är måna om att du som jobbar hos oss ska trivas och utvecklas både inom yrket och som människa.
Vi är modiga, proaktiva lagspelare som är här för länet, här för kunderna och här för dig.
Vi tror att tillsammans är man alltid bättre, vill du bli en del av något större? Ersättning
