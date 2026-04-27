Vikarierande samhällsvägledare
Kiruna kommun, Fritids och service / Sociala jobb / Kiruna Visa alla sociala jobb i Kiruna
2026-04-27
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Fritids och service i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publiceringsdatum 2026-04-27

Arbetsuppgifter
Som samhällsvägledare arbetar du med att förbereda, stötta och vägleda nyanlända flyktingar i deras etablering i samhället. Målet är att underlätta en snabb och hållbar etablering.
Integrationsenheten ansvarar för att möblera och utrusta bostäder för personer som anvisats av Migrationsverket. Under tiden de är inskrivna hos oss erbjuds ett program som ger stöd och vägledning, med fokus på självständighet och delaktighet i samhället.
Arbetet innebär endel administrativt och omfattar bland annat:
* Samordning och kontakt med Migrationsverket vid anvisningar
* Planering, administration och uppföljning av samhällsorientering
* Ekonomiadministration
* Administration och uppföljning i verksamhetens dokumentationssystem
Tjänsten kräver god datorvana och förmåga att söka och hantera digital information. Integrationsenheten samarbetar med Arbetsmarknadsenheten, vilket innebär att andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Tillträde 2026-06-01, eller efter överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett professionellt, tryggt och respektfullt bemötande. Du har erfarenhet av att möta människor i kris och personer från olika kulturer. Du kommunicerar lugnt och tydligt. I arbetet används tolk vid behov.
Arbetet är varierande och den ena dagen är inte den andra lik. Därför är det viktigt att du är flexibel, kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och har god förmåga att hantera och lösa problem och situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du arbetar lösningsfokuserat och har förmåga att se behov av förändringar och förbättringar.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, har god administrativ och digital kompetens samt förmåga att planera, strukturera och följa upp arbetsuppgifter även i ett högt tempo.
Du är trygg i att arbeta både självständigt och i team. Som person är du serviceinriktad, samarbetsvillig och en relationsbyggare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskole-/universitetsutbildning inom beteendevetenskap, arbetsrehabilitering, socialt arbete, statsvetenskap eller annan relevant utbildning
* Erfarenhet av arbete med människor i utanförskap
* God kännedom om arbetsmarknadsfrågor
* Vana av digitala dokumentationssystem och att arbeta strukturerat
* God förmåga att skapa relationer, motivera och arbeta lösningsfokuserat
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att bygga nätverk inom näringslivet, harutbildning inom arbetsmarknadscoachning (t.ex. Supported Employment eller TUFF), samt kunskap i att undervisa i svenska.
Vi ser gärna att du har intresse för klimatsmarta arbetssätt då vi vill utveckla detta område.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Fritids och service Kontakt
Enhetschef
Ann-Sofie Åkerlind Ann-Sofie.Akerlind@kiruna.se 0980-70201
9877902