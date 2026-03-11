Vikarierande HR-specialist - Chefsstöd
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
På vår HR avdelning arbetar idag engagerade medarbetare med specialistkompetenser inom olika områden.
Tillsammans med verksamheterna arbetar vi med områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, medarbetarskap, ledarskap och strategisk kompetensförsörjning. För oss är det viktigt att ha en god arbetsmiljö och att vi medarbetare har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner. Vi erbjuder ett kvalificerat stöd till förvaltningens samtliga chefer i både operativa och taktiska frågor. Vi vill ligga i framkant och driver ett framgångsrikt och aktivt utvecklingsarbete som bidrar till verksamhetsutveckling, stolta medarbetare och nöjda hyresgäster.
Med en hög kompetens inom HR och en förståelse för hur vi tillsammans bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och engagerade medarbetare integrerar vi våra specialistkompetenser till en väl fungerande helhet. Inom HR avdelningen har vi ett gott samarbete där vi alltid ställer upp för varandra.
Vi söker nu en kollega att stärka upp vårt HR-team med, under tiden vår kollega är föräldraledig. Tjänsten avser ett vikariat mellan 2026-06-15 och 2027-11-30.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara övergripande inom HR-området. Där tjänsten innebär att u är ett konsultativt, strategiskt och operativt HR-stöd till chefer inom områden som till exempel arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan, arbetsrätt och lön. Du agerar chefsstöd till verksamhetsområden inom en avdelning och kommer att vara en del av ledningsgruppen för de aktuella verksamhetsområdena.
Vid behov kommer du även att stötta upp inom rekryteringsområdet.
Du kommer även att få arbeta med andra uppgifter och projekt som är aktuella inom HR.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen med inriktning mot HR eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant. Du har en bred, gedigen och generell erfarenhet av operativt-och strategiskt HR-arbete, gärna från en större organisation. Där är du van och trivs med att arbeta självständigt, konsultativt och driva ditt eget arbete. Utvecklings- och förändringsarbete är något du har erfarenhet av. Du har även tidigare god erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och/eller fackliga förhandlingar.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av kommunal förvaltning alternativt ifrån regionen.
- Förhandlingsvana
För att du skall lyckas bäst i denna roll söker vi dig som har förmåga att se sammanhang och kan lösa komplexa problem. Det är en självklarhet för dig att agera förtroendegivande och prestigelöst och du har lätt för att bygga relationer med dem du möter. Då vi arbetar med många frågor samtidigt behöver du ha god förmåga att arbeta med dem parallellt. Du har en självklar integritet i yrkesrollen, där du agerar efter de värderingar som vår förvaltning företräder. Hos oss värderas professionalism högt, men även humor och glädje är en viktig del. För oss är jämställdhets- och mångfaldsarbete högt prioriterade områden, vilket förutsätter att det också linjerar med din värdegrund. Då vi arbetar och verkar i en värderingsbaserad organisationskultur behöver du ha med dig samma synsätt till vår förvaltning.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Helena Backman helena.backman@stadsfast.goteborg.se 031-3650302 Jobbnummer
9791440