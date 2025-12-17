Vikarierande HR-konsult
2025-12-17
Arbetar du inom HR-branschen och letar efter spännande och nya utmaningar? Vi söker nu en vikarie till en av våra HR-konsulttjänster med anledning av föräldraledighet!
Som HR-konsult hos oss får du möjlighet att arbeta inom samtliga HR-områden: arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning, lag- och avtalsfrågor, fackliga förhandlingar, interna utbildningar för organisationens chefer.
Du får arbeta strategiskt och operativt inom samtliga områden och ut mot organisationens fem förvaltningar.
HR-enheten är i Ljusdals kommun är en central funktion och är placerad under Kommunledningskontoret.
Hos oss ges du möjlighet att arbeta inom en organisation som står i förändring, chans att bredda din kunskap, utvecklas samt bidra. Tillsammans ska vi stärka- och utveckla stödet till våra chefer i Ljusdals kommun. Dina arbetsuppgifter
Rollen som HR-konsult i Ljusdals kommun innebär en omväxlande och bred generalistroll inom personalområdet, där du ges möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt. Det kommer också finns möjlighet att fördjupa sig inom exempelvis arbetsmiljöområdet, rehabilitering eller kompetensförsörjning. Detta utifrån erfarenhet samt eget intresse.
Som HR-konsult hos oss så företräder du Ljusdals kommun som arbetsgivarpart och samarbetar nära med dina kollegor. Du kommer utifrån ett konsultativt förhållningssätt ge våra chefer stöd i HR-relaterade frågor. I arbetet har du många samverkanspartners såväl internt i organisationen, fackliga parter, företagshälsovården etc.
Arbetsområdet är mycket brett och innefattar bland annat arbetsmiljö, rehabilitering, löneöversyn, rekrytering, kompetensförsörjning, tolkning av lagar och avtal, individärenden, förhandlingar samt att självständigt hålla interna utbildningar inom HR-området för att stärka kommunens chefer.
På HR använder vi oss av en HR-support dit cheferna i första hand vänder sig för att få råd och stöd i HR-frågorna. HR-supporten bemannas av HR-konsulterna utifrån ett rullande schema.Kvalifikationer
Du är examinerad personalvetare eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i närtid samt erfarenhet av HR-arbete inom kommunala sektorn.
Som person är du är driven, utvecklingsinriktad, initiativrik och slutför alltid dina uppdrag. Du värdesätter god service, har ett gott bemötande och tycker om att samarbeta och agerar alltid professionellt. För att passa i rollen behöver du vara självgående och arbeta självständigt, ta ansvar och ha förmågan att vara flexibel och kunna anpassa dig efter situationens omständigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att klara av uppdraget behöver du även goda kunskaper i Officepaketet. Även god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Körkort är meriterande.Övrig information
Ljusdals kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi arbetar aktivt för att skapa en jämställd arbetsplats.
Vi erbjuder flextidsavtal, friskvårdsbidrag samt viss del möjlighet till hemarbete.
Tjänsten är tidsbegränsad och med tillträde 1/2-2026 eller enligt överenskommelse. Anställningens avslutningsdatum är 2027-03-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
Intervjuerna planeras att genomföras under V.5-V.6.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
