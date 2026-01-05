Vikarierande hantverkare
2026-01-05
Nu söker vi en ansvarsfull och driftig hantverkare med bred allmänteknisk kompetens till Partille kommun.
Är det dig vi söker?
I arbetsuppgifterna ingår att planera och utföra service, underhåll, installationsarbete, felsökning och reparation i våra lokaler. Därtill ingår att hantera kallelselarm, skalskydd, brandlarm och kort/taggar till anställda. Hantverkarna deltar i husmöten och även som stöd i större ombyggnadsprojekt och andra förändringar i verksamheten.
Vi erbjuder dig ett självständigt och engagerande arbete med ett stort internt och externt kontaktnät. Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och har yrkeserfarenhet inom fastighetsservice. Alternativt har du annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Tjänsten innebär bilkörning till kunder/brukare runtom i Partille och giltigt B-körkort är därför ett krav. Du behöver kunna uttrycka dig i tal och skrift samt ha en god datorvana. Vi arbetar med en stor mängd olika system så som passage-, lås- larm-, tele-, data- och kallelsesystem och det är meriterande om du har erfarenhet av detta.
Som person är du noggrann, flexibel och analytisk. Du har en god förmåga att ta självständiga initiativ i linje med verksamhetens bästa och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter. Vidare har du ett naturligt servicetänk och bidrar till ett gott samarbete med både kollegor och kunder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att få läsa din ansökan!
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 1 maj (2026) till 1 februari (2027). Löpande urval kan komma att tillämpas.
Din nya arbetsplats
Hantverkarservice består av tre stycken hantverkare som tillsammans arbetar med verksamhetsnära service till vård- och omsorgs olika avdelningar i Partille kommun. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med frihet under ansvar samt goda möjligheter till personlig utveckling.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
