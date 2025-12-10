Vikarierande förskollärare
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är:
KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära - rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu en förskollärare för ett vikariat till förskolan Ekbacken.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga pedagoger på förskolan att utveckla, driva och genomföra förskolans uppdrag utifrån våra styrdokument och med vår vision i sikte. Som förskollärare har du unika möjligheter att påverka barns utveckling och lärande. I rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. En viktig uppgift är att skapa inspirerande och utmanande lärandemiljöer på förskolan.
Som förskollärare ansvarar du för förskolans utbildning och arbetar med att främja varje barns utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.
I Västerviks kommun strävar vi efter en likvärdig förskola i hela kommunen. Vi arbetar med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med pedagogisk dokumentation och utforskande arbetssätt som verktyg.
På förskolan Ekbacken har vi tagit ställning för vår utbildning och grunden för vår undervisning i form av en verksamhetsidé. I vår verksamhetsidé speglar vi oss i förskolorna i Reggio Emilia. För oss innebär det att vi undervisar med fokus på barns delaktighet, tron på det kompetenta barnet och med de estetiska lärverktygen i fokus. Hos oss arbetar du på en förskola med ett gemensamt tänk där våra ledord Tillsammans, Mötet, Lekfullhet, Hoppfullhet och Hållbarhet bildar en gemensam grund.
Din kompetens
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt.
Det är viktigt i rollen att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur barn tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att du kan ta initiativ och sätta igång aktiviteter i verksamheten.Övrig information
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
