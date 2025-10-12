Vikarierande elevassistent höstterminen 2025
Vi söker dig som vill vikariera som elevassistent i grundskolan, gymnasieskolan eller den anpassade skolan. Hos oss styr du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta, det gör det enkelt att kombinera arbetet hos oss med till exempel studier eller ett deltidsarbete.
Om jobbet
Som elevassistent stöttar du under lektioner, raster och på fritids utifrån elevens behov. Du medverkar till en trygg och meningsfull skoldag genom att ge det stöd eleven behöver för att kunna följa undervisningen och i sociala situationer. Som anställd hos oss erbjuds du uppdrag som matchas mot dina val och kompetenser när du har möjlighet att arbeta. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och som finns där om du har frågor eller funderingar inför, under eller efter ett uppdrag
Om dig
Vi söker dig som motiveras av att bidra till barn och ungas möjlighet att lära och utvecklas. Din vilja och förmåga att arbeta tillsammans med andra i team är viktig för att kunna göra ett bra arbete, liksom att kunna arbeta självständigt. Du har tidigare erfarenhet av arbete som elevassistent och vi ser gärna att du är utbildad barnskötare eller har läst pedagogik. Du behöver också ha referenser från tidigare arbete som elevassistent.
För att ansökan ska behandlas behöver cv och personligt brev laddas upp.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Mer information finns på www.polisen.se.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556826-1381) Arbetsplats
Vikarierande elevassistent höstterminen 2025
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se
9552451