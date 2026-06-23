Idrottslärare med uppdrag på fritids - Järlåsa skola
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-23
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
I denna tjänst får du kombinera det bästa av två världar, idrott och fritids. Du får arbeta i ett team med drivna medarbetare som brinner för elevernas välmående och utveckling. Välkommen med din ansökan!
Järlåsa skola ligger ca 2,5 mil väster om Uppsala. Kommunikationerna är goda med busstrafik en gång i halvtimmen. Vi är en F-6 skola och har även ett fritidshem för elever i åk F till 3. Järlåsa skola har drygt 100 elever och ligger med "skogen in på knuten". Vi har en stor skolgård och fina, ändamålsenliga lokaler. Skolan har en stor, fin och fräsch idrottshall. På vintern finns skridskois på gården och intill skolan finns ett fint löpspår och natur.
Läs mer om oss: https://jarlasaskola.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som idrottslärare åk F-6 på Järlåsa skola inspirerar du till rörelse och gemenskap genom att planera och leda undervisningen i idrott och hälsa enligt läroplanens mål. Du bidrar till en trygg och inkluderande miljö där alla elever får utvecklas utifrån sina förutsättningar. I samarbete med kollegor och vårdnadshavare hjälper du barnen att upptäcka rörelseglädje och stärka både sina motoriska och sociala förmågor. Idrottsläraruppdraget omfattar ca 50%.
På eftermiddagarna arbetar du på vårt fritidshem där du, enskilt och tillsammans med kollegor, planerar och genomför aktiviteter utifrån läroplanen och elevernas intressen.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med inriktning idrott och hälsa. Du har goda språkliga kunskaper, både i tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet av att undervisa i idrottsämnet och gärna även på fritids.
I din roll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger goda resultat. Du har förmåga att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. I arbetslaget blir du en naturlig referenspunkt för andra, samt att du skapar engagemang och delaktighet.
I förändring har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Genom att lyssna och kommunicera löser du eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har lätt för att skapa kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Roman, biträdande rektor, 018-727 80 70.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Maria Roman 018-727 80 70 Jobbnummer
9975020