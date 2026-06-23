Sveriges utrikes underrättelsetjänst söker säkerhets-/signalskyddsoperatör
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Vill du vara med och bidra till den svenska underrättelsereformen? Nu bildas Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) som en del i reformen. Vi bygger upp en helt ny myndighet som kommer att bidra till att stärka det svenska underrättelsesamhället.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Vi söker en signal- och säkerhetsskyddsoperatör för att upprätthålla myndighetens informationssäkerhet. Dina arbetsuppgifter
Centrala arbetsuppgifter är att operativt upprätthålla myndighetens informationssäkerhet och signalskyddsverksamhet. I rollen ingår att ge stöd kring, hantera och förvalta signalskyddssystem och kryptomateriel. Du bidrar även till att etablera rutiner och arbetssätt inom informationssäkerhet och signalskydd. I takt med att myndigheten växer kommer ansvarsområdet att utvecklas.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom it, informationssäkerhet eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, samt erfarenhet av operativt säkerhetsarbete. Du är signalskyddsutbildad och har erfarenhet av arbete i en signalskyddsorganisation. Du har god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information.
Vi ser det som meriterande om du har genomgått signalskyddsutbildning vid Totalförsvarets signalskyddsskola eller motsvarande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av förvaltning av signalskyddssystem och kryptomateriel liksom erfarenhet av informationsklassning och informationssäkerhetsarbete enligt etablerade ramverk erfarenhet från Försvarsmakten, annan säkerhetsmyndighet eller underrättelseverksamhet.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har god regelmedvetenhet. Du har ett gott omdöme, kan göra korrekta avvägningar och hanterar känslig information med integritet. Du arbetar strukturerat, är samarbetsinriktad och trivs i en miljö under uppbyggnad. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Initialt anställs du i den kommitté som har i uppgift att bilda myndigheten. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning. Du behöver vara svensk medborgare för bli anställd vid UND.
För frågor kontakta Helena Helgö (23 juni-10 juli) eller Åsa Ring (hela ansökningsperioden). Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2026.
Avdelningen för säkerhet, lokal och beredskap har en central roll i att skapa förutsättningar för att myndigheten har den säkerhet och säkerhetsskydd som verksamheten kräver. Avdelningen ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete vilket innefattar regelverk och vägledningar inom området samt genomförande av utbildningar. Uppföljning, utveckling och kontroll i nära samverkan med verksamheten är viktiga uppgifter för avdelningen. Avdelningen kommer att bestå av medarbetare inom säkerhet och säkerhetsskydd samt ha en enhet för lokalförsörjning och en funktion för beredskap. Ytterligare enheter inom avdelningen kan komma att bli aktuella.
Sveriges utrikes underrättelsetjänst (UND) är en ny myndighet som ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2027 och därefter successivt växa.
UND kommer att vara en nationell underrättelseresurs som i fred, kris och krig stödjer svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att upptäcka, identifiera och förvarna om yttre hot kommer myndigheten att främja Sveriges nationella säkerhetsintressen och våra allierades säkerhet. Myndighetens uppgift är att stödja regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter.
Myndigheten kommer vara lokaliserad i Stockholmsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), http://und.varbi.com
Drottninggatan 3 (visa karta
)
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för säkerhet, lokal och beredskap Kontakt
Åsa Ring 08-4051000 Jobbnummer
9975015