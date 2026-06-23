Collector till Intrums Special Collection
Amendo Konsult & Rekrytering AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
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Nu söker vi en kollega för konsultuppdrag till Intrums Special Collection med start i slutet av augusti.
Som Collector i DS-General arbetar du med Intrums efterbevakningsflöde tillsammans med inkassoflödet i systemet Nova. Rollen kombinerar främst administrativt ansvar med viss kunddialog, där fokus ligger på att driva affären framåt i Intrums administrativa delar. Du arbetar till stor del proaktivt och hittar de effektivaste lösningarna i processer och flöden.
Du arbetar huvudsakligen i systemet Nova, där du kombinerar struktur, affärsdriv och helhetslösningar för att maximera resultatet.
Rollen innebär bland annat:
Administrativt arbete kopplat till våra slutkunder, kunder, Kronofogden och andra myndigheter
Strukturerat arbete i listor och portföljer för att prioritera rätt ärenden vid rätt tidpunkt
Arbeta i olika system, processer och ta affärsmässiga beslut
Nära samarbete med interna team och externa myndigheter för att skapa kvalitet och effektivitet i hela flödetPubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är van och trivs med att arbeta med administrativa och varierande uppgifter. Du har ett proaktivt och kreativt arbetssätt, utmanar både dig själv och andra och har förmågan att fatta svåra beslut samt kommunicera dem på ett professionellt och pedagogiskt sätt.
Du är duktig på skriftlig och muntlig kommunikation och drivs av att hitta de bästa lösningarna för Intrums slutkunder och kunder. Med ödmjukhet kan du sätta dig in i andras situation och skapa förtroende. Du är positiv och engagerad i att bidra till ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete för att säkerställa hög kvalitet i leveransen.
För att lyckas i rollen behöver du också vara bekväm med att navigera mellan olika systemmiljöer på ett enkelt och effektivt sätt. Du arbetar strukturerat mot tydliga mål, är en god lagspelare och vill aktivt bidra till både teamets resultat och Intrums fortsatta utveckling. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Bakom Intrums globala expansion och stora digitala transformation ligger fyra enkla men kraftfulla värden. Etik. Hängivenhet. Lösningar. Empati. Det är värderingarna som driver Intrums vardag.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benifex. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. Vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
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Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Lina Johansson, lina.johansson@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956507-2066436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Amendo Jobbnummer
9975022