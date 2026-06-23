Dataskyddsamordnare till Skånetrafiken i Hässleholm
Region Skåne, Skånetrafiken / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2026-06-23
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Vill du vara med och skapa en trygg och säker hantering av personuppgifter i en komplex och samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en dataskyddssamordnare som vill ta en central roll i att stärka och utveckla vårt arbete inom dataskydd.
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
I samband med omorganisation har den nya avdelningen HR och Säkerhet och beredskap bildats med två enheter, HR samt Säkerhet och beredskap. Enhet Säkerhet och beredskap ansvarar för Skånetrafikens dataskydd, informationssäkerhetsarbete, verksamhetsskyddsarbete och säkerhetsskyddsarbete. Här ingår även Skånetrafikens verksamhetsjour. På grund av rådande omvärldsläge finns därför ett behov av att fortsätta stärka upp enhetens verksamhetsområden framåt och vi ser därför fram emot att välkomna fler medarbetare till vår enhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som dataskyddssamordnare samarbetar du med olika delar av organisationen och bidrar till ett strukturerat och proaktivt dataskyddsarbete, från analys av personuppgiftshanteringar till incidenthantering och utbildningsinsatser.
Arbetsuppgifter innefattar att du tar fram styrande och vägledande dokument inom området i syfte att omsätta regelverkskrav till arbetssätt i verksamheten. Du stödjer verksamheten vid riskbedömningar och inträffade personuppgiftsincidenter. Vidare leder du arbetet med efterlevnad kring dataskyddsarbetet inom verksamheten. Du förväntas löpande rapportera risker och dylikt till verksamhetens säkerhetschef.
Tjänsten innebär även att du:
• Samordnar, driver och utvecklar förvaltningens arbete med dataskydd.
• Ansvarar för att följa upp förvaltningens arbete med dataskydd enligt regionövergripande styrande dokument.
• Ger praktiskt råd och stöd till verksamheten i dataskyddsfrågor.
• Driver utvecklingen av processen för dataskydd i enlighet med gällande lagstiftning.
• Informerar och utbildar inom området dataskydd.
• Deltar i samverkansforum och är kontaktperson mot externa myndigheter och organisationer inom dataskydd.
• Representerar förvaltningen i Region Skånes dataskyddsforum.
• Stödjer verksamhetens arbete med riskanalyser kopplat till dataskyddsfrågor.
• Agerar riskanalysledare och leder riskworkshops.
• Stöttar informationssäkerhetsfunktionerna i frågor om dataskydd och konsekvensbedömningar.
• Ansvarar för hanteringen av personuppgiftsincidenter.
• Tar fram styrande dokument, instruktioner och rutiner för dataskydd.
Som dataskyddsombud på Skånetrafiken har du ett brett regionalt nätverk och arbetar i nära samverkan med dataskyddsombud inom Region Skånes övriga verksamheter. Därtill deltar du i nationella nätverk för dataskyddsområdet inom kollektivtrafik.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne. Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av arbete med operativt systematiskt dataskyddsarbete. Därtill ser vi att du har tidigare erfarenhet att arbeta i en reglerad verksamhet. Du har goda kunskaper i gällande dataskyddslagstiftning och har intresse för såväl praktiska som juridiska aspekter av dataskydd. Det är en förutsättning att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som fördelaktigt om du har erfarenhet av att leda workshops, riskanalyser och informationsklassificeringar. Har du kunskap om regelverk såsom offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är det meriterande. Likväl ser vi gärna att du har arbetat med efterlevnadsuppföljning och har du högskoleutbildning eller motsvarande inom informationssäkerhet, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt är det meriterande.
Som person ser vi att du är strukturerad med god förmåga att dokumentera och är trygg i att arbeta med styrning och regelverk. Då en viktig del i ditt uppdrag är att skapa regelefterlevnad inom dataskyddsarbete i hela organisationen är det en förutsättning att du är kommunikativ, pedagogisk och är en god relationsbyggare. Det innebär att du har en förmåga att motivera, engagera och skapa förståelse även bland målgrupper med varierande kunskapsnivå och intresse. Du är analytisk och med god förmåga att omvandla strategi till praktiska tillämpningar. Du trivs i en roll där du både får arbeta självständigt med ansvar för din egen leverans men också har samarbete både inom ditt team och i organisationen i stort. Det är en förutsättning att du är driven, resultatinriktad och kan lyfta blicken och se till helheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Andra Avenyen 7 (visa karta
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281 48 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Skånetrafiken Kontakt
Tillgänglig v. 26 - 31
Elin Åkesson, Rekryterare elin.akesson@skane.se 046-2752851 Jobbnummer
9975021