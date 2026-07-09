Vikarierande arkivassistent
Region Sörmland / Assistentjobb / Eskilstuna Visa alla assistentjobb i Eskilstuna
2026-07-09
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EskilstunaPubliceringsdatum2026-07-09Om företaget
Journal- och arkivservice är en del av Regionservice – Region Sörmlands serviceorganisation som stöttar regionens verksamheter, patienter, besökare och förtroendevalda. Vi arbetar för att skapa effektiva och ändamålsenliga stödtjänster genom lyhördhet, kvalitet och god service.
I vårt uppdrag finns även regionarkivet som omfattar arkivvård, tillhandahållande och tillgängliggörande av både analoga och digitala arkivhandlingar. Hos oss förvaras handlingar från 1700-talet fram till dagens datum i våra sex klimatanpassade arkivdepåer.Arbetsuppgifter
I rollen som arkivassistent kommer du bland annat att:
• Ansvara för posthanteringen - sortering, registrering och insortering
• Arbeta med inskanning, arkivering och arkivvård
• Administrera både analoga och digitala handlingar
Din kompetensKvalifikationer
• God vana av administrativa arbetsuppgifter, att arbeta strukturerat och systematiskt
• God datorvana och förmåga att arbeta i flera system
• Mycket god läsförmåga och förmåga att tolka information i patientjournaler och andra handlingar
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
• God vana av registrering och arkivarbete
• God kunskap om lagstiftning såsom Patientdatalagen (PDL), GDPR samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
• Erfarenhet av arbete med offentliga handlingar
• Erfarenhet av patientjournaler och journalsystem Cosmic, NCS och C-archive
Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs med att samarbeta i grupp men kan även arbeta självständigt. God service och ett professionellt bemötande är självklart för dig och du bidrar till en trivsam arbetsmiljö och är en bra kollega.
Arbetet innebär till viss del fysiska moment, såsom lyft, vilket du behöver ha förutsättningar för.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsat vikariat., t o m, 2027- Tillträde enligt överenskommelse. Inför en eventuell anställning kommer regionen genomföra en bakgrundskontroll som du som sökande behöver acceptera ett genomförande av.
Information om tjänsten lämnas av
Maria Pestrea, enhetschef journal- och arkivservice
Telefon: 016-10 40 54
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på journal- och arkivservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-16
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-26-062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9997699